Ростуризм: Сейчас Россию могут посещать туристы из 80 стран

Туристическое ведомство опубликовало на двух языках памятку по въезду иностранных граждан в период пандемии

Туристы из 80 стран могут въезжать в Россию, сделав ПЦР-тест и заполнив анкету въезжающего, следует из памятки, которую разработал Ростуризм, - сообщают пресс-служба ведомства и «Интерфакс».

«В Россию в туристических целях может въехать иностранный гражданин или лицо, имеющее ВНЖ в государстве, включенном перечень приложения №1 к распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года, №635-р. Иностранный турист может въехать в РФ как из своей страны, так и с пересадкой в любой другой стране, с которой возобновлено авиасообщение», — говорится в документе.

Памятка по въезду иностранцев опубликована на сайте ведомства на русском и английском языках, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Согласно документу, туристические визы выдаются иностранным путешественникам, которым разрешен въезд в Россию распоряжением правительства. При этом выдача единых электронных виз временно приостановлена.

Для въезда в Россию иностранному туристу понадобится ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия, а также анкета прибывающего на территорию РФ. Для въезда в Россию не нужен документ с QR-кодом, однако он может потребоваться при заселении в отели в регионах страны или посещении массовых мероприятий и заведений общественного питания.

«Если появились симптомы коронавируса, то рекомендуется обратиться в медицинскую организацию для сдачи теста на инфекцию и до получения результатов соблюдать режим изоляции в месте своего пребывания (гостиница или другое средство размещения). Стоимость теста варьируется от 1,5 до 4 тыс. рублей», — говорится в документе.

Там отмечается, что расходы, связанные с пребыванием на карантине, несет иностранный турист. Если страховой полис покрывает их, то рекомендуется сохранить чеки для дальнейшего предоставления страховщику, чтобы возместить траты.

Если иностранный турист получил положительный результат теста на коронавирус, то ему необходимо соблюдать карантин в месте своего пребывания в течение 7 дней с момента получения положительного результата. Лица, контактировавшие с иностранным туристом, не должны проходить карантин, если у них не выявлен коронавирус.

Иностранный турист может повторно сдать тест на коронавирус во время прохождения карантина, но не ранее чем через 3 дня после получения положительного результата лабораторного исследования. Если тест отрицательный, то изоляцию можно прекратить.

«Предоставление и финансирование медицинской помощи (включая медико-транспортные услуги) иностранным туристам в рамках медицинского страхования осуществляется в соответствии с договором медицинского страхования», — следует из памятки.

Ростуризм также рекомендует иностранным гражданам включить в договор медицинского страхования покрытие рисков, связанных с лечением коронавируса.

Напомним, что в прошлом году был совершено 288 тыс. поездок в Россию с целью туризма из почти 170 стран. По сравнению с допандемийным 2019 годом снижение составило 94%.

Первое место по числу прибытий с целью туризма занимают граждане Кубы (72,3 тыс.), на втором месте – Германии (38 тыс.), на третьем – ОАЭ (26 тыс.), на четвертом – Турции (23,1 тыс.), на пятом – Индии (16,7 тыс.).

/TOURBUS.RU