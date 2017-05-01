Итоги первого месяца кешбэка: Бронирование отелей выросло на 30%

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru подвели итоги первого месяца новой программы туристического кешбэка, который стартовал 18 января. Программа продлится до 12 апреля, в ней участвуют брони на срок от двух ночей с датой выезда до 30 апреля.

Сообщается, что за первые четыре недели акции путешественники зарезервировали отели в 211 городах и населенных пунктах России. Количество бронирований в отелях России, совершенное в первый месяц программы (с 18 января по 14 февраля), оказалось на 30% выше, чем в аналогичный период годом ранее.

Лидирующим регионом по количеству бронирований стал Краснодарский край – на его долю приходится 24% от всех броней. На втором месте Москва (23%), на третьем – Санкт-Петербург (9%). Также в топ-10 регионов вошли Крым, Калининградская область, Ставропольский край, Московская область, республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область.

В структуре бронирований по городам самыми популярными оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а также Красная Поляна, Калининград, Ялта, Адлер, Краснодар, Казань и Нижний Новгород.

В среднем путешественники тратят на размещение 19 900 рублей за четыре ночи, что на 7% выше среднего чека по итогам весеннего этапа 2021 года (длился с 18 марта по 16 июня 2021, средний чек составил 18 600 рублей за четыре ночи). Как правило, туристы совершают бронирование за 20 дней до заезда.

По данным Ostrovok.ru, самое дорогое размещение за первый месяц акции россияне забронировали в гостиницах на горнолыжных курортах: в Красной Поляне они выбирали номера на четыре дня стоимостью 60 000 рублей, в Терсколе в среднем платили 34 000 за четыре дня, а Шерегеше – 30 000 рублей за три ночи.

Самый низкий средний чек зафиксирован в отелях Владимира (2800 рублей за две ночи), Рязани (5000 рублей за две ночи), Махачкалы (5200 рублей за две ночи), Астрахани (5700 рублей за две ночи), Волгограда (7700 рублей за три ночи).

Наибольшей популярностью у путешественников, совершающих бронирования по программе, пользуются отели категории четыре звезды (36%), три звезды (32%), а также объекты без звезд (21%).

Около 6% туристов резервируют проживание в пятизвездочных гостиницах. На долю двухзвездочных средств размещения приходится 4% бронирований.

В рамках акции туристы чаще всего выбирают номера для двоих (57%) или одного взрослого гостя (31%). На долю путешественников с детьми приходится 8% бронирований.

/TOURBUS.RU