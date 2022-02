Новости Таиланд признал «Спутник Лайт» Российские туристы, привитые «облегченной» версией вакцины, теперь также могут посещать Таиланд по программе «Песочница»

В Таиланд смогут приезжать российские туристы, вакцинированные «Спутником Лайт», сообщили нашему порталу сегодня в пресс-службе Туристического управления Таиланда. Отметим, что ранее в начале февраля, по информации ТАСС, посол РФ в Таиланде Евгений Томихин обратился к властям королевства с просьбой разрешить для бескарантинного въезда россиян вакцину «Спутник Лайт». Как отметили в Туруправлении Таиланда, "Возможность загрузить сертификат о вакцинации отечественным препаратом уже доступна в регистрационной системе Thailand Pass для получения въездного документа. Стоит отметить, что туристы, привитые только "Спутником Лайт", считаются полностью вакцинированными. Чтобы посетить королевство в рамках программы "Песочница", туристам необходимо подготовить и загрузить на сайт tp.consular.go.th следующий набор документов: 1.Паспорт 2.Сертификат о вакцинации 3.Подтверждение бронирования и оплаты проживания в отеле, аккредитованном SHA Extra Plus, на 7 ночей, а также двух ПЦР-тестов, которые делаются авторизованнымилабораториями в день прилета и на 5-6 день нахождения в королевстве. 4.Полис медицинского страхования от COVID-19 с минимальным покрытием 50 000 долларов США. 5.Действующую визу (при необходимости)". По информациии АТОР, привитые «Спутником V» могут приезжать в королевство по двум программам – «Песочница» и Test & Go, а привитым «Спутником Лайт» пока будет доступен отдых только по программе «Песочница». При наличии же сертификатов о вакцинации «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» туристы смогут отдыхать в Таиланде по программе Test & Go. Таким туристам для получения разрешения на въезд по программе Test & Go достаточно будет загрузить на онлайн-платформе Thailand Pass данные о полной вакцинации препаратом «Спутник V». Как заявила на днях г-жа Кханиттха Пханворават, директор московского офиса Туристического управления Таиланда «В январе 2022 года Таиланд посетили 22 585 российских туристов. Это первое место среди всех стран по объему иностранного турпотока в Таиланд. За первую неделю февраля 2022 года Таиланд посетили 3 657 россиян (также первое место среди всех стран). По информации представительства ТАТ в России, туроператоры, работающие с регулярной авиаперевозкой, не наблюдают снижения продаж на февраль и март. Что же касается информации о том, что некоторые крупные туроператоры не продают туры в Таиланд, то она объясняется исключительно ситуацией с авиаперевозкой. Чартерные авиаперевозки в Таиланд пока невозможны, в соответствии с решениями Оперативного штаба, поэтому крупные туроператоры, работающие в этом сегменте, сейчас ограничены в возможностях продажи подобных туров в Таиланд». /TOURBUS.RU

