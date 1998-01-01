|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
17 февраля
Таиланд признал «Спутник Лайт»
Российские туристы, привитые «облегченной» версией вакцины, теперь также могут посещать Таиланд по программе «Песочница»
В Таиланд смогут приезжать российские туристы, вакцинированные «Спутником Лайт», сообщили нашему порталу сегодня в пресс-службе Туристического управления Таиланда.
Отметим, что ранее в начале февраля, по информации ТАСС, посол РФ в Таиланде Евгений Томихин обратился к властям королевства с просьбой разрешить для бескарантинного въезда россиян вакцину «Спутник Лайт».
Как отметили в Туруправлении Таиланда, "Возможность загрузить сертификат о вакцинации отечественным препаратом уже доступна в регистрационной системе Thailand Pass для получения въездного документа. Стоит отметить, что туристы, привитые только "Спутником Лайт", считаются полностью вакцинированными.
Чтобы посетить королевство в рамках программы "Песочница", туристам необходимо подготовить и загрузить на сайт tp.consular.go.th следующий набор документов:
1.Паспорт
2.Сертификат о вакцинации
3.Подтверждение бронирования и оплаты проживания в отеле, аккредитованном SHA Extra Plus, на 7 ночей, а также двух ПЦР-тестов, которые делаются авторизованнымилабораториями в день прилета и на 5-6 день нахождения в королевстве.
4.Полис медицинского страхования от COVID-19 с минимальным покрытием 50 000 долларов США.
5.Действующую визу (при необходимости)".
По информациии АТОР, привитые «Спутником V» могут приезжать в королевство по двум программам – «Песочница» и Test & Go, а привитым «Спутником Лайт» пока будет доступен отдых только по программе «Песочница».
При наличии же сертификатов о вакцинации «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» туристы смогут отдыхать в Таиланде по программе Test & Go. Таким туристам для получения разрешения на въезд по программе Test & Go достаточно будет загрузить на онлайн-платформе Thailand Pass данные о полной вакцинации препаратом «Спутник V».
Как заявила на днях г-жа Кханиттха Пханворават, директор московского офиса Туристического управления Таиланда «В январе 2022 года Таиланд посетили 22 585 российских туристов. Это первое место среди всех стран по объему иностранного турпотока в Таиланд. За первую неделю февраля 2022 года Таиланд посетили 3 657 россиян (также первое место среди всех стран).
По информации представительства ТАТ в России, туроператоры, работающие с регулярной авиаперевозкой, не наблюдают снижения продаж на февраль и март.
Что же касается информации о том, что некоторые крупные туроператоры не продают туры в Таиланд, то она объясняется исключительно ситуацией с авиаперевозкой. Чартерные авиаперевозки в Таиланд пока невозможны, в соответствии с решениями Оперативного штаба, поэтому крупные туроператоры, работающие в этом сегменте, сейчас ограничены в возможностях продажи подобных туров в Таиланд».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72