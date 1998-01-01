Детям из России, путешествующим с родителями, разрешат въезд в Израиль

Ранее это было невозможно из-за отсутствия у них прививки от ковида

Как сообщили сегодня нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма Израиля, «Министр туризма Израиля Константин Развозов подтвердил, что правительство планирует разрешить въезд в Израиль непривитым детям, путешествующим в сопровождении вакцинированных родителей.

Точная дата принятия данного решения не определена, но, ориентировочно, семьи с непривитыми детьми смогут въехать в Израиль уже в марте».

«Еще одно пост-ковидное послабление, рассматриваемое правительством – отмена "зеленого стандарта" для проведения массовых мероприятий. Планируется, что данные меры сделают путешествия в Израиль более доступными и комфортными», - добавили в Минтуризма страны.

Отметим, что ранее российские дети не могли въехать в Израиль из-за отсутствия у них прививки.

Напомним, что Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.

Кроме того, перед полетом необходимо сделать тест на антитела в медицинской лаборатории «Инвитро». Документ должен содержать положительный результат тестирования и иметь QR-код. Его необходимо загрузить в декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов до вылета.

И наконец, туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета.

Заметим также, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов.

Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив добавятся рейсы по четвергам.

Наконец, авиакомпания "Азимут" с 8 марта возобновит выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Тель-Авив, приостановленное в конце марта 2020 года.

/TOURBUS.RU