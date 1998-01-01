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Через месяц Вьетнам откроется полностью

С 15 марта все регионы страны будут открыты для безвизового въезда привитых «Спутником» российских туристов

Правительство Вьетнама одобрило план открытия страны с 15 марта для привитых иностранных путешественников из 101 страны, в том числе и России, сообщает газета VN Express, на которую ссылается «Интерфакс».

«Ряд министерств Вьетнама предложили заместителю премьер-министра Ву Дык Даму, курирующему туризм, полностью открыть страну для всех поездок по воздуху, суше и морю с 15 марта.

В директиве, направленной вице-премьеру также предлагается сотрудничать в этом вопросу с министерством здравоохранения и МИД Вьетнама, чтобы определить порядок выдачи виз иностранным гражданам», — пишет издание.

Как отмечает газета, министерства предложили правительству возобновить одностороннюю безвизовую политику для 13 стран и двустороннюю для 88 стран и территорий, как до пандемии коронавируса. «До пандемии безвизовый режим действовал для граждан 13 стран, в том числе России, Японии, Южной Кореи, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Белоруссии», — пишет VN Express.

Согласно предложению властей, иностранным туристам, прибывающим во Вьетнам, больше не нужно будет бронировать туры в определенных туркомпаниях.

Все туристы от 12 лет и старше должны предоставить при въезде сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании, а также предъявить результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, сделанные за 72 и за 24 часа до прибытия соответственно.

Также им потребуется медицинская страховка, покрывающая лечение от коронавируса, на сумму не менее $10 тыс.

Власти страны признали вакцину «Спутник V». Укол второй дозы вакцины должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до поездки.

Туристы без симптомов коронавируса смогут отправиться в забронированные отели и самоизолироваться на 24 часа до получения результата экспресс-теста или ПЦР-теста на коронавирус, которые они сдадут при заселении. Туристам с подозрением на COVID-19 будет предложено пройти экспресс-тесты на ковид сразу после приземления во Вьетнаме.

Напомним, что Вьетнам разрешил въезд иностранным туристам в опеределенные курортные регионы с сертификатами вакцинации и соблюдением строгих правил еще в ноябре 2021 года. Кроме того, с 8 февраля разрешен въезд в страну иностранным туристам без прививки, но переболевшим коронавирусом.

/TOURBUS.RU