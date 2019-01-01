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Литва с 31 марта начнет прием российских туристов

Визовые центры Литвы уже начали выдачу Шенгенских виз

Литва с 31 марта откроется для российских туристов, независимо от их статуса вакцинации, - сообщает Ассоциация туроператоров.

По информации визового провайдера VFS Global, с 16 февраля 2022 года Визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу Шенгенских виз по всем целям поездки.

«Начиная с 31 марта 2022 года, граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной», – говорится в сообщении VFS.

Так как российские вакцины в ЕС (и, соответственно, в Литве) не признаны, то вакцинированные россияне въезжают на общих основаниях, точно так же, как и непривитые – просто с ПЦР-тестом, - отмечает АТОР.

В разъяснении для заявителей подчеркивается, что при подаче документов необходимо подтвердить, что въезд в Литву будет не ранее 31 марта 2022 года, независимо от цели поездки.

Визовые центры Литвы расположены в 25 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

По информации Ассоциации, с 5 февраля жителям Литвы больше не нужно будет предъявлять национальный сертификат (или другой документ, связанный с COVID-19) для доступа в закрытые общественные места, включая туристические объекты, бары и рестораны, а также культурные, развлекательные и спортивные объекты.

Применяются только индивидуальные меры безопасности, такие как ношение масок или респираторов в помещении и соблюдение соцдистанции.

При этом пока что Россия не восстановила авиасообщение с Литвой. Добраться до Вильнюса пока что можно с пересадкой в Хельсинки, Варшаве или Риге.

Напомним, что Эстония уже с прошлого года принимает российских туристов, привитых любыми вакцинами производства РФ. Что же касается Латвии, то вчера представители Латвийского МИДа заявили порталу Delfi, что также планируют вскоре разрешить въезд российских граждан с ПЦР-тестами.

/TOURBUS.RU