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Стали известны финалисты премии Russian Travel Awards

Финал Russian Travel Awards состоится 24-25 февраля в Северной столице

Экспертный совет Всероссийской туристской премии сформировал список регионов, которые будут соревноваться в Северной столице в финале Russian Travel Awards 24 – 25 февраля. Организатором события выступает Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга. Учредители Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards - ФРОС Region PR и компания «Консалтинг-Тур». Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по туризму.

Ранее подводились итоги по направлениям: «событие года», «маршрут года», «сувенир года» и другим. Проведение ежегодной премии Russian Travel Awards станет общенациональным «финалом финалов» в выборе лидеров российской туризма за 2021 год, которые являются лучшими в ключевых сферах отрасли.

В формировании списка вышедших в финал номинантов премии приняли участие эксперты, представляющие комитеты Российского союза туриндустрии по гастрономическому туризму, по детскому туризму, по сельскому туризму, а также представители Агентства стратегических инициатив (АСИ), Партнерства Туристско-информационных центров НП НАИТО, Национального конгресс-бюро, выставочных центров и всероссийских конкурсов (Ежегодная национальная премия Russian Business Travel & MICE Award, Всероссийский конкурс «Топ-1000 культурных и туристических брендов России», Всероссийский конкурс «Мастера Гостеприимства» и других).

Из числа номинантов решением экспертов было выбрано по три региона в каждой официальной номинации. Всего в финал вышло 26 регионов, в их числе Санкт- Петербург представляет свои проекты по основным видам туризма, развивающимся в городе.

Участники будут оцениваться в категориях культурно-познавательного, детского, санаторно-курортного, событийного, гастрономического, промышленного, этнокультурного, сельского, экологического туризма, конгрессно-выставочной деятельности, делового и MICE туризма.

За звание лучших посоревнуются региональные и муниципальные туристско-информационные центры, а также регионы, представляющие свою оригинальную сувенирную туристской продукцию.

Победителей определит жюри премии по итогам очных презентаций, которые пройдут 24 февраля. Подведение итогов и торжественное награждение лауреатов состоится 25 февраля.

«Мы гордимся, что церемония вручения этой престижной награды пройдет в Санкт Петербурге. Она позволит отметить заслуги представителей туротрасли, которые в сложный 2021 год нашли силы и средства не только поддерживать высокое качество услуг, но и открывать новые форматы работы. Совместными усилиями мы стараемся обеспечить сохранение отрасли и сделать возможным ее дальнейшее восстановление, – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев. – Прошедший год полон примерами взаимодействия участников индустрии гостеприимства, такими как сотрудничество регионов в рамках «Серебряного ожерелья России» и столиц в программе «Два города – миллион впечатлений», многих традиционных и новых объектов туристского интереса в формировании «Новой культурной и туристской географии Санкт Петербурга».

Уверен, что и наступивший год продолжит эту тенденцию. Туризм – великолепное средство коммуникации, которое сближает людей и делает наш мир ярче и добрее. А вручение премии Russian Travel Awards станет ещё одним импульсом для всех нас к развитию, к новым достижениям в сфере гостеприимства».

/TOURBUS.RU