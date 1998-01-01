Кипр отменит ПЦР-тесты для привитых туристов уже с 21 февраля

Решение об упрощении въездного режима вступит в силу на 8 дней раньше, чем планировалось

Власти Кипра приняли решение с 21 февраля отменить требование о ПЦР-тестах для приезжающих в страну туристов с прививкой от коронавируса, им будет достаточно сертификата о вакцинации, сообщает газета Cyprus Mail, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

«Совет министров Кипра решил, что новый план действий по обеспечению бесперебойной работы аэропортов и выполнению рейсов вступит в силу с 21 февраля, а не с 1 марта, как было объявлено изначально. Иностранные граждане с прививкой, прибывающие на Кипр, освобождаются от предоставления справки с результатами ПЦР-тестирования», — пишет издание.

Как отмечает газета, Кабмин также решил, что непривитым пассажирам старше 12 лет нужен будет ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный за 24 часа до вылета. Ранее правило действовало для лиц старше 6 лет.

Туристам с прививкой («Спутник V», «Спутник Лайт» в качестве бустера) достаточно будет предъявить сертификат вакцинации (сроком не более 9 месяцев), переболевшим – справку о перенесенном коронавирусе (не более 180 дней с момента получения первого положительного теста).

«В переходный период с 21 по 28 февраля все пассажиры, прилетающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса, по прибытии должны будут пройти ПЦР-тест», — пишет Cyprus Mail.

Кроме того, с 21 февраля Кипр меняет классификацию стран по эпидемиологической ситуации: теперь они будут разделены на государства «красного списка» и «зеленого списка». Сохраняется и «серый список» для въезда граждан со специальным разрешением.

Непривитым туристам из стран «зеленого списка» в возрасте 12 лет и старше достаточно справки о тестировании, а вот прибывшим из стран «красного списка» потребуется, помимо ПЦР-теста перед поездкой, пройти тестирование по прибытии за свой счет. Гражданам из стран «серого списка» для въезда на Кипр нужен ПЦР- или экспресс-тест, еще одно тестирование по прибытии за свой счет и самоизоляция сроком на 10 или 7 дней при условии прохождения ПЦР-теста.

Все пассажиры обязаны заполнить форму CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета.

Напомним, что на днях Оперштаб принял решение с 1 марта отменить ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра.

Как отметили в Ассоциации туроператоров, первым сезон на Кипре откроет туроператор «Библио-Глобус»: его полетные программы из Москвы в Ларнаку стартуют 19 марта (4 рейса в неделю), из Санкт-Петербурга туристические рейсы в сотрудничестве с авиакомпанией «Россия» начнутся с 20 марта (также 4 рейса в неделю).

В апреле перелеты будут выполняться 6 раз в неделю, с 1 мая вылеты на Кипр станут ежедневными.

Coral Travel, PEGAS Touristik и TUI Россия планируют запустить полетные программы на Кипр в конце апреля. С 23 апреля из Москвы в Ларнаку полетят чартеры AZUR air, на базе которых формируют пакетные туры ANEX Tour и «Интурист».

Туроператор TUI Россия тоже планирует летать на Кипр из восьми городов. Старт полетных программ из Москвы и Петербурга намечен на конец апреля, из регионов – с мая.

Помимо чартерных рейсов, на Кипр осуществляется и регулярная авиаперевозка, ее выполняют «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии» и Cyprus Airways.

/TOURBUS.RU