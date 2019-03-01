VisitBritain предлагает «взглянуть на Британию иначе»

Управление по туризму Великобритании VisitBritain запускает глобальную кампанию "Взгляни иначе на Британию" для возвращения в страну туристов. "Стоимость кампании – 10 млн фунтов, ее цель – продвинуть британские города, пострадавшие от отсутствия иностранных туристов Бат, Бирмингем, Брайтон, Бристоль, Кембридж, Кардифф, Глазго, Эдинбург, Лондон, Ливерпуль, Оксфорд, Манчестер и Йорк. .

Она также нацелена на освещение ключевых событий 2022 года: Платиновый юбилей королевы, Игры содружества в Бирмингеме и крупный фестиваль творчества Unboxed", — сообщили в пресс-службе туристического ведомства.

Для реализации проекта VisitBritain сотрудничает с авиакомпанией British Airways и сервисом TripAdvisor. Кампания продлится до конца марта, она нацелена на туристов, которые планируют отправиться за границу в 2022 году, но еще не выбрали направление. Как показало исследование, это около половины путешественников.

"Мы понимаем, что существует отложенный спрос на путешествия, и наша основная задача – как можно быстрее восстановить туристический спрос на Британию, который вносит миллиардный вклад в нашу экономику. Мы рассказываем о ярких и разнообразных городах, знаковых достопримечательностях с фокусом на современность, о нашей современной культуре и инновационной гастрономии", — сказала директор VisitBritain Салли Болкомб.

По данным управления, в 2019 году вклад въездного туризма в экономику Великобритании составил более 28 млрд фунтов стерлингов, отрасль заняла третье место по объему экспорта услуг, на нее пришлась основная часть британской торговли. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб индустрии туризма, более 40% туроператоров оказались на грани банкротства.

Напомним, что с 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина. Ранее россияне, непривитые или привитые отечественной вакциной должны были не только сдать ПЦР-тест за 72 часа до поездки, но и соблюдать по прибытии десятидневный карантин, во время которого за собственный счет сдать еще два теста.

Как сообщили туроператоры, после появления информации об отмене карантина для непривитых россиян резко вырос спрос на все виды туров в Великобританию – экскурсионные, учебные и другие.

Как отметила в интервью нашему порталу Татьяна Хорешок, «на данный момент мы оказались в небольшом списке европейских направлений, принимающих российских туристов, а также стран, с которыми у России восстановлено авиасообщение. И, конечно, важно отметить, что визовые центры Великобритании осуществляют приём и выдачу документов на все виды виз, включая туристические.

Что касается маркетинговых активностей, то приятная новость о смягчении ограничений в стране совпала с планируемым нами запуском глобальной промо-кампании. Так что введение новых, облегчённых правил въезда для туристов стало ещё одним поводом для более активного присутствия на туристическом рынке. В рамках глобального релиза большая часть наших активностей будет связана с диджитал-маркетингом и продвижением в социальных сетях.

Вторым направлением работы станет, конечно, сотрудничество с профессиональным туристическим сегментом – мы планируем проведение нескольких мероприятий с участием ведущих туроператоров и представителями британских компаний, а также предметную работу с нашими ключевыми туристическими партнёрами по развитию новых форматов туров и путешествий. Начиная с апреля мы планируем посетить города, в которых расположены британские вызовые центры с обучающими семинарами.

Еще одним важным направлением для нас остается работа со СМИ и соцсетями».

/TOURBUS.RU