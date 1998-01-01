Новости Погранслужба ФСБ России: В прошлом году Россию посетили всего 288 тыс. туристов Россию в 2021 году чаще всего посещали туристы из Кубы, Германии и ОАЭ

В Россию в 2021 году было совершено 288 тыс. поездок с целью туризма из почти 170 стран, следует из данных Погранслужбы ФСБ России, на которые ссылается «Интерфакс». В 2021 году Россию посетили 288 тыс. иностранных туристов, это на 14% меньше, чем в 2020 году, когда границы страны были полностью открыты для иностранцев почти весь первый квартал. По сравнению с допандемийным 2019 годом снижение составило 94%.



Первое место по числу прибытий с целью туризма занимают граждане Кубы (72,3 тыс.), на втором месте – Германии (38 тыс.), на третьем – ОАЭ (26 тыс.), на четвертом – Турции (23,1 тыс.), на пятом – Индии (16,7 тыс.).



В 2020 году в пятерку стран, откуда приезжало больше всего туристов, входили Китай, Южная Корея, Германия, Израиль и Франция. Сейчас въезд с туристическими целями из этих стран закрыт, исключая Германию.

Общее число прибытий иностранных граждан в Россию составило в прошлом году 12,1 млн. Это на 26% больше, чем годом ранее. В 2020 году иностранные граждане совершили 9,6 млн прибытий в Россию со всеми целями.



По общему числу поездок лидируют граждане Украины (4,2 млн), Узбекистана (1,45 млн), Казахстана (1,42 млн), Таджикистана (986 тыс.) и Киргизии (711 тыс.). В 2020 году в топ-5 входили эти же страны.

В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, Россию посетили более 5 млн иностранных туристов. Общее число прибытий иностранных граждан со всеми целями составило 29,5 млн. Падение показателя в 2021 году составило почти 60%. Как комментирует сегодня АТОР, «Судя по опубликованным статистическим данным Погранслужбы ФСБ России за 2021 год, допандемийные лидеры въездного турпотока в Россию потеряли или очень ослабили свои позиции. Например, из Китая в 2021 г. приехало в Россию всего 230 туристов. Это меньше, чем приезжало в РФ с турцелями лиц без гражданства (351 визит). А в 2019 г. Китай занимал первое место на въездном рынке – с турпотоком 1,5 млн. Турпоток из Израиля за два года, согласно данным пограничников (здесь и далее используются именно их данные), сократился в 167 раз – с 200 тыс. в 2019 году до 1,2 тыс. в 2021 году. Турпоток из Италии сократился в 39 раз (со 155 тыс. до 4 тыс.), из Южной Кореи в 85 раз (с 413,4 тыс. до 4,9 тыс.), из Франции – в 29 раз (со 154,3 тыс. до 5,4 тыс.), из Великобритании – в 38 раз (со 134 тыс. до 3,5 тыс.). И з Испании в 2021 году было совершено всего около 1 тыс. туристических визитов в Россию. В 2019 году их было 111 тыс». «При этом важно понимать, что многие из этих туристических визитов 2021 года тоже нельзя отнести к классическому туризму. Это в том числе поездки с туристической визой к родственникам, деловые поездки. Всё это говорит о том, что въездной туризм в России, в отличие от внутреннего, еще очень далек от восстановления», - заключили в ассоциации. /TOURBUS.RU

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