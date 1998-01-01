Туроператоры не подтверждают, что советовали туристам не ездить в Таиланд

Вчера газета «Коммерсант» опубликовала получившую широкий резонанс статью под заголовком «Таиланд настроен положительно. Агенты не рекомендуют туристам туда ездить из-за проблем с ПЦР-тестами».

В частности, в материале утверждалось, что «Таиланд, который и так не пользуется сейчас массовым спросом у российских туристов из-за сложной процедуры въезда, может лишиться последних гостей из РФ. Турагенты не рекомендуют клиентам ездить туда из-за значительно более высокого, чем в других странах, риска получить положительный тест на COVID-19 по прилете.

Некоторые туроператоры даже перестали подтверждать туда бронь. Путешественникам советуют переориентироваться на «более лояльные страны». Спрос на билеты в Таиланд уже начал сокращаться».

По утверждению издания, число россиян, чьи тесты оказались положительными, в первой декаде февраля достигло почти 20% от общего числа въехавших в Таиланд.

На публикацию, широко растиражированную многочисленными Интернет-СМИ, оперативно отреагировали Ассоциация туроператоров и турофис Таиланда.

«Ассоциация туроператоров не выпускала каких-либо рекомендаций или предупреждений в адрес туристов о нежелательности либо опасности поездок в Таиланд. Нам также неизвестно ни об одном туроператоре, который бы не рекомендовал туристам покупать, а турагентам – продавать туры в Таиланд. Появление заголовков о наличии таких «рекомендаций» или даже «попадании Таиланда в черный список туроператоров» в материалах СМИ расцениваем как дезинформацию.

По нашим данным, спрос на Таиланд при существующем объеме авиаперевозки стабилен и не снижается.

Вместе с тем можем констатировать, что Таиланд, несмотря на возвращение на российский рынок, пока не стал по-настоящему массовым направлением. Это связано, в том числе, и с достаточно жестким режимом въезда в страну. Проблема с большим количеством положительных тестов россиян на ковид по прилете, фиксируемая в начале февраля, действительно есть – так как вопрос оплаты отельного карантина всем, получившим положительный тест, властями Таиланда так и не решен, а местная страховка не покрывает карантин бессимптомных или легких больных, а распространяется только на тех, кому, по сути, уже нужна реанимация.

Тем не менее, отметим, что паника и хайп по данному вопросу неуместны. Во-первых, в условиях пандемии случались и более массовые инциденты с положительными тестами, например на Кубе. Во-вторых, туроператоры предельно четко и подробно информируют туриста обо всех условиях въезда и пребывания в Таиланде – таким образом, туристы принимают осознанное решение.

Спрос у российских туристов на туры в Таиланд стабилен, несмотря на имеющиеся у турбизнеса вопросы к тайским властям по поводу необходимости смягчения условий въезда для действительно массового турпотока», – прокомментировала ситуацию Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.

«Таиланд применяет стандартный протокол тестирования прибывающих туристов в аэропортах страны (ПЦР-тесты), так же, как и многие другие страны. В январе 2022 года Таиланд посетили 22 585 российских туристов. Это первое место среди всех стран по объему иностранного турпотока в Таиланд. За первую неделю февраля 2022 года Таиланд посетили 3 657 россиян (также первое место среди всех стран). Повышенное (но не критическое) количество положительных тестов связано с распространением омикрон-штамма коронавируса в мире в последнее время. По информации представительства ТАТ в России, туроператоры, работающие с регулярной авиаперевозкой, не наблюдают снижения продаж на февраль и март.

Что же касается информации о том, что некоторые крупные туроператоры не продают туры в Таиланд, то она объясняется исключительно ситуацией с авиаперевозкой. Чартерные авиаперевозки в Таиланд пока невозможны, в соответствии с решениями Оперативного штаба, поэтому крупные туроператоры, работающие в этом сегменте, сейчас ограничены в возможностях продажи подобных туров в Таиланд», –заявила, в свою очередь, г-жа Кханиттха Пханворават, директор московского офиса Туристического управления Таиланда.

/TOURBUS.RU