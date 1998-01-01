Costa возобновляет круизы

В предстоящем летнем сезоне-2022 все лайнеры Costa Cruises возобновят навигацию, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Так, пятого марта в свой первый круиз отправится Costa Toscana, лайнер, уже завоевавший популярность на прошедшем музыкальном фестивале в Сан-Ремо. К нему присоединятся другие суда, старт навигации которых запланирован на весну.

Летом 2022 года все корабли Costa выйдут в море. Четыре новых лайнера, недавно пополнившие флотилию компании, – Costa Toscana, Costa Smeralda, Costa Firenze и Costa Venezia – осуществят круизы в Средиземном море. Кроме того, в течение летнего сезона планируется возобновление самостоятельных экскурсий, что станет возможным благодаря ослаблению действующих антиковидных мер.

Начиная с весны 2022 года до зимы 2022-23, Costa совершит 1800 круизов длительностью от 3 до 127 дней, которые позволят гостям увидеть 179 различных направлений по всему миру.

В круизах Costa путешественников ждут специальные предложения, широкий выбор береговых экскурсий и эксклюзивное меню, разработанное известными шеф-поварами мирового уровня.

После запуска Costa Toscana в плавание с мини-круизами по Средиземному морю отправится лайнер Costa Favolosa, ее рестарт запланирован на 28 апреля. C 1 мая Costa Venezia начнет совершать недельные круизы из Стамбула с новым уникальным маршрутом по Турции и Греции; с 7 мая Costa Smeralda предложит недельный маршрут по Западному Средиземноморью. Costa Pacifica возобновит круизы 4 июня из Бари в Грецию и на Мальту.

Двухнедельные круизы на Канарские и Азорские острова, первоначально запланированные на Costa Pacifica в апреле и мае, пройдут на борту Costa Luminosa, а Costa Fortuna вернется в Северную Европу 12 июня.

Пятого мая, после завершения зимнего сезона в Южной Америке, Costa Diadema вернется в Средиземное море с круизом в Лиссабон. 1 мая Costa Fascinosa отправится в круиз по Азорским островам с участниками Costa Club.

Вернувшись из Карибского плавания, с 15 апреля Costa Deliziosa возобновит круизы по Средиземному морю, в то время как Costa Firenze завершив свой сезон в Дубае, 7 апреля вернется в Геную, чтобы начать круизы по Испании, Италии и Франции.

Летом 2022 года корабли-близнецы Costa Smeralda и Costa Toscana, работающие на сжиженном природном газе (СПГ), вместе с Costa Firenze будут выполнять недельные круизы по западному Средиземноморью, а Costa Venezia продолжит маршрут по Турции и Греции с отправлением из Стамбула. Costa Pacifica, Costa Deliziosa и Costa Luminosa будут курсировать с недельными круизами в Восточном Средиземноморье.

Четыре корабля – Costa Fortuna, Costa Favolosa, Costa Fascinosa и Costa Diadema – отправятся с круизами в Северную Европу, посетят столицы стран Балтии, норвежские фьорды, Нордкап и Исландию.

Благодаря новым протоколам и мерам безопасности, круизы Costa обеспечивают возможность безопасных путешествий по самым красивым местам Средиземноморья и Северной Европы.

Costa Cruises также предложит насыщенную зимнюю программу в сезоне 2022-23. Costa Firenze будет курсировать в Персидском заливе с недельными круизами по Объединенным Арабским Эмиратам, Катару и Оману с отправлением из Дубая. Costa Venezia совершит с 11-дневные круизы из Стамбула в Турцию, Израиль и Египет, Costa Diadema – двухнедельные круизы на Канарские острова с заходом в Лиссабон.

Costa Pacifica и Costa Fascinosa отправятся по самым красивым Карибским островам. Costa Smeralda предложит недельные круизы по Западному Средиземноморью. Costa Toscana, Costa Favolosa и Costa Fortuna расположатся в Южной Америке.

Следующей зимой вернутся гранд-круизы Costa. Costa Deliziosa отправится в кругосветный круиз из Венеции 6 января 2023 года или 11 января 2023 года из Савоны по маршруту, пролегающему через Индию и Мальдивы, Южную Африку и Намибию, Южную Америку, Тихоокеанское побережье, Панамский пролив, с заходом в Нью-Йорк перед возвращением в Европу.

Не менее яркими будут гранд-круизы Costa Luminosa с отправлением 8 января 2023 года из Генуи и 27 февраля 2023 года из Буэнос-Айреса, незабываемое путешествие из Средиземного моря на Огненную Землю, по руслу реки Амазонки до Манауса.

Круизная программа Costa Serena в Азии на 2022 год будет объявлена в ближайшие несколько недель.

/TOURBUS.RU