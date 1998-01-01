Погранслужба ФСБ РФ: В минувшем году россияне совершили более 21 млн поездок за рубеж

При этом с туристическими целями было совершено семь млн поездок

Граждане России в 2021 году совершили 21,4 млн поездок за рубеж со всеми целями, это на 52% больше, чем в 2020 году, но на 55% меньше, чем до пандемии в 2019, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, на которую сегодня ссылается «Интерфакс».

В 2020 году россияне совершили 14,1 млн поездок за рубеж со всеми целями, в 2019 – 48 млн. Лидером среди направлений выезда в 2021 году стала Абхазия – 5,2 млн поездок, на втором месте – Турция (4,9 млн). Следом идут Украина (2 млн), Казахстан (805,6 тыс.) и ОАЭ (612,8 тыс.).

С целью туризма россияне совершили 7 млн поездок за рубеж. Больше всего туристических поездок пришлось на третий квартал года – более 3,2 млн. В первом квартале за границу выехало 564,78 тыс. туристов, во втором – 826 тыс., в четвертом – 2,4 млн.

Лидером среди зарубежных направлений стала Турция – российские туристы совершили туда почти 4 млн путешествий в 2021 году. По сравнению с 2019 годом поток ниже на 43%, а в сравнении с 2020 годом вырос на 62%.

На втором месте Египет – 800 тыс. поездок, куда турпоток вырос почти на 100%. В 2020 году в Египет было совершено 7,2 тыс. поездок.

В топ-5 также вошли ОАЭ (462,2 тыс., минус 38% к 2019 году, плюс 39% к 2020), Кипр (415,2 тыс., минус 37,8%, плюс 92% к 2020), Мальдивы (137,5 тыс., плюс 267% к 2019 году).

Отметим при этом, что, как отмечает сегодня АТОР, «Пограничники РФ фиксируют количество убытий граждан с российскими паспортами в ту или иную страну. То есть всегда следует понимать, что речь, строго говоря, идет не о количестве туристов, а о количестве поездок этих туристов (некоторые туристы могли ездить отдыхать не один или много раз за год).

В отношении граждан, убывающих из страны воздушным путем, Погранслужбой РФ учет ведется по посадочным талонам. Это очевидный и простой путь для многих стран. Однако на направлениях, где высока доля перевозки на стыковочных рейсах, данные российской статистики получаются в этом случае заниженными – ведь учитываются только прямые рейсы. Так, например, человек, следующий в Египет через Стамбул, будет считаться убывшим «в Турцию», а не в Египет, а следующий на Мальдивы через Катар – выехавшим «в Катар», а не на Мальдивы.

В результате этого фактически данные о прибытии российских граждан на ряде направлений сильно различаются с данными Погранслужбы об «убытиях» в эти государства».

Среди таких стран, в частности, АТОР называет Маврикий, Сейшелы и Хорватию.

/TOURBUS.RU