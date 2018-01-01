С сегодняшнего дня Тунис упрощает въезд российских туристов

Тунис с 15 февраля упрощает условия въезда для всех иностранных туристов благодаря хорошим темпам вакцинации населения от коронавируса, сообщает национальный офис по туризму Туниса в России.

"Благодаря заметному прогрессу в области вакцинации (82% лиц старше 40 лет, 67% лиц старше 12 лет и 100% туристического персонала), санитарному протоколу по туризму и его неукоснительному соблюдению во всех туристических учреждениях, Тунис готов к возвращению туристов", — заявили в пресс-службе Офиса.

В турофисе отметили, что с 15 февраля тесты больше не требуются для вакцинированных лиц старше 18 лет. При въезде необходимо предоставить сертификат, подтверждающий завершение вакцинации или паспорт вакцинации, выданный органами здравоохранения страны проживания. Тунис признает все российские вакцины от коронавируса.

Лица старше 6 лет, которые не прошли вакцинацию, могут въезжать в Тунис со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов или экспресс-теста на антиген, сделанного не ранее чем за 24 часа до регистрации на рейс.

"Все пассажиры, прибывающие в Тунис, обязаны заполнить электронную анкету на сайте и предоставить ее транспортным компаниям при регистрации и медицинским службам по прибытии в Тунис", — подчеркнул Гуидер.

По прибытии лица старше 6 лет будут подвергаться выборочному ПЦР- или экспресс-тестированию. Туристы с положительным результатом будут отправлены на пятидневную изоляцию, а в случае появления или сохранения симптомов карантин продлевается еще на два дня.

Как сообщает «Интерфакс», ранее власти Туниса сообщали об отмене комендантского часа, который действовал с 10 вечера до 5 утра. Между тем, правительство по-прежнему запрещает проводить массовые собрания, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Напомним, что Оперштаб официально возобновил авиасообщение с Тунисом с 9 ноября 2021 года. Согласно квоте Оперштаба, сейчас на тунисском направлении разрешены на взаимной основе регулярные рейсы Москва – Монастир (с частотой семь раз в неделю), Санкт-Петербург – Монастир (два раза в неделю), а также из всех других аэропортов России, из которых разрешены международные полеты в Монастир с той же частотой.

Как отмечают сегодня эксперты АТОР, «заполнение формы до регистрации на рейс – одно из наиболее малосущественных ограничений ковидной эпохи. Заполнение формы не требует ни похода в лабораторию, ни траты денег, а поэтому путешествие в Тунис для россиян фактически ничем не осложнится.

Но есть и страны, которые отменили, вместе со всеми остальными ковидными требованиями к въезду туристов, даже эти электронные «анкеты здоровья». Таковы, например, Мексика, а теперь еще и Норвегия».

/TOURBUS.RU