Рост цен в Турции может спровоцировать повышение стоимости размещения

Отельеры Турции могут поднять цены на размещение весной вдвое из-за резкого роста цен на продукты и электроэнергию.

"Туристический сектор Турции, планировавший наращивать доходы в этом году, серьезно пострадал из-за повышения тарифов на электроэнергию. Когда расходы на электричество у отельеров выросли на 100%, то им пришлось повысить стоимость проживания в объектах размещения. Ожидается, что в ближайшие месяцы стоимости электроэнергии в отелях вырастет еще на 8%, а номеров – вдвое", — пишет газета Dunya, на которую ссылается «Интерфакс».

По словам президента Южно-Эгейской ассоциации отелей и туроператоров (GETOB) Бюлента Бюльбюльоглу, расходы выросли настолько, что они уже не покрывают установленные цены на размещение. "Инфляция влияет и на продукты питания, и мы не можем искусственно удерживать цены. Несмотря на то, что мы ожидаем роста доходов в этом летнем сезоне, нам будет сложно поддерживать норму прибыли", — отметил он.

Главы отдела по связям с общественностью Coral Travel Марины Макарковой подтвердила информагентству, что цены могут вырасти на 10-20%.

"Цены на размещение в отелях регулируются контрактом и имеют сезонный характер, например, снижаются в низкий сезон и поднимаются на период высокого спроса. Для лета – это июль-август. Также можно заметить, что с 1 февраля стоимость турпакетов уже немного подросла, так как закончился один из этапов раннего бронирования", — отметили в пресс-службе туроператора TUI Россия.

"В настоящее время первый взнос при бронировании летних туров составляет только 20% от общей стоимости тура. Закончится очередной этап акции 28 февраля", — уточнили в пресс-службе туроператора.

По данным института статистики Турции (TÜİK), стоимость размещения в отелях в январе выросла на 178% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 87% по сравнению с декабрем 2021 года.

Турция в 2021 году стала самым популярным зарубежным направлением для россиян. По статистике министерства туризма и культуры, там побывали около 5 млн туристов из России.

/TOURBUS.RU