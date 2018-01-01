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15 февраля
Рост цен в Турции может спровоцировать повышение стоимости размещения
По прогнозам турецких СМИ, весной стоимость размещения может вырасти вдвое на фоне резкого подорожания электроэнергии
Отельеры Турции могут поднять цены на размещение весной вдвое из-за резкого роста цен на продукты и электроэнергию.
"Туристический сектор Турции, планировавший наращивать доходы в этом году, серьезно пострадал из-за повышения тарифов на электроэнергию. Когда расходы на электричество у отельеров выросли на 100%, то им пришлось повысить стоимость проживания в объектах размещения. Ожидается, что в ближайшие месяцы стоимости электроэнергии в отелях вырастет еще на 8%, а номеров – вдвое", — пишет газета Dunya, на которую ссылается «Интерфакс».
По словам президента Южно-Эгейской ассоциации отелей и туроператоров (GETOB) Бюлента Бюльбюльоглу, расходы выросли настолько, что они уже не покрывают установленные цены на размещение. "Инфляция влияет и на продукты питания, и мы не можем искусственно удерживать цены. Несмотря на то, что мы ожидаем роста доходов в этом летнем сезоне, нам будет сложно поддерживать норму прибыли", — отметил он.
Главы отдела по связям с общественностью Coral Travel Марины Макарковой подтвердила информагентству, что цены могут вырасти на 10-20%.
"Цены на размещение в отелях регулируются контрактом и имеют сезонный характер, например, снижаются в низкий сезон и поднимаются на период высокого спроса. Для лета – это июль-август. Также можно заметить, что с 1 февраля стоимость турпакетов уже немного подросла, так как закончился один из этапов раннего бронирования", — отметили в пресс-службе туроператора TUI Россия.
"В настоящее время первый взнос при бронировании летних туров составляет только 20% от общей стоимости тура. Закончится очередной этап акции 28 февраля", — уточнили в пресс-службе туроператора.
По данным института статистики Турции (TÜİK), стоимость размещения в отелях в январе выросла на 178% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 87% по сравнению с декабрем 2021 года.
Турция в 2021 году стала самым популярным зарубежным направлением для россиян. По статистике министерства туризма и культуры, там побывали около 5 млн туристов из России.
/TOURBUS.RU
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