«Территория MICE» пройдет на Международной туристической выставке «Интурмаркет»

Сезон Дней MICE в регионах России-2022 традиционно открывается на Международной туристической выставке "Интурмаркет"!

Приходите и присоединяйтесь, чтобы первыми узнавать о трендах отрасли! Открываем российские территории для MICE и делового туризма!

Развитие МАЙС-индустрии в регионах России в последние году испытывает небывалый подъем - пандемия подарила ей новые точки роста. Перезагрузка классических каналов продаж и продвижения, изменение «цифрового профиля» бизнеса - классический MICE-ландшафт меняется как никогда стремительно.

О том, что взять с собой в будущее, а что оставить в статусе осторожного эксперимента, говорим с экспертами и участниками программы «Территория MICE».

Эксперты и партнёры АНО «Проектный офис МICE» поделятся своим опытом перезагрузки «допандемийных» форматов и инструментов, опытом успешного «переезда» мероприятий в регионы России, стратегиями развития территорий для привлечения инвесторов и увеличения количества деловых гостей.

Здоровое MIСE поколение будущего, новые идеи и новые игроки на рынке, MICE карта регионов России, мастер-класс по подготовке информации о вашем регионе – все это на «Территории MICE»

Участие бесплатное, по предварительной регистрации на портале Time Pad: https://vserossiyskiy-den-mice-22.timepad.ru/event/1932749/

Время проведения: 11:00 - 15:00

Площадка: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8, 1 этаж. зал фуршетов