Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества главы одной из туристических фирм в городе Павлово Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.

"43-летняя руководительница турфирмы с ноября 2021 года по январь 2022 года при получении денежных средств от клиентов своих обязательств по организации отдыха не выполняла. Полученные деньги тратила по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Так, в сообщении говорится, что один из клиентов приобрел путевки в Турцию для всей семьи, однако за день до вылета директор турфирмы отменила тур и обещала вернуть деньги, но так этого и не сделала.

В настоящее время заявления в полицию подали 18 человек, однако следователи не исключают, что потерпевших может быть больше.

"Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил около 1,5 млн рублей", — сообщает пресс-служба.

Напомним, что в январе Центральный районный суд Хабаровска признал виновной в мошенничестве руководителя турфирмы, обманувшую 86 человек. Как сообщила тогда пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. "Суд приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей".

Суд установил, что жительница Хабаровска предоставила в налоговую информацию о том, что ее соучастник - подставное лицо - является единственным учредителем и директором ООО "Райдо". После чего через подконтрольную ей компанию стала продавать туристам путевки, которые впоследствии оказались «пустышками». Общий ущерб, причиненный им, оценен в сумму свыше 12,6 млн рублей.