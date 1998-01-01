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14 февраля
Директора турфирмы в Нижегородской области подозревают в обмане не менее 18 туристов

Сумма ущерба, нанесенного клиентам турфирмы, составила 1,5 млн рублей


 

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества главы одной из туристических фирм в городе Павлово Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.

"43-летняя руководительница турфирмы с ноября 2021 года по январь 2022 года при получении денежных средств от клиентов своих обязательств по организации отдыха не выполняла. Полученные деньги тратила по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

 

Так, в сообщении говорится, что один из клиентов приобрел путевки в Турцию для всей семьи, однако за день до вылета директор турфирмы отменила тур и обещала вернуть деньги, но так этого и не сделала.

В настоящее время заявления в полицию подали 18 человек, однако следователи не исключают, что потерпевших может быть больше.

"Общий ущерб, причиненный клиентам турфирмы, составил около 1,5 млн рублей", — сообщает пресс-служба.

 

Напомним, что в январе Центральный районный суд Хабаровска признал виновной в мошенничестве руководителя турфирмы, обманувшую 86 человек. Как сообщила тогда пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. "Суд приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей".

 

Суд установил, что жительница Хабаровска предоставила в налоговую информацию о том, что ее соучастник - подставное лицо -  является единственным учредителем и директором ООО "Райдо". После чего через подконтрольную ей компанию стала продавать туристам путевки, которые впоследствии оказались «пустышками». Общий ущерб, причиненный им, оценен в сумму свыше 12,6 млн рублей.

 

Ранее в сентябре мы сообщали, что длившаяся несколько последних лет история, основным фигурантом в которой выступала бывший генеральный директор и собственник турфирмы «Свисс Тур» Анна Ярилова, завершилась приговором Московского районного суда Петербурга. В соответствии с ним мошенница получила 4 года условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

/TOURBUS.RU


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