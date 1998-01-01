Зарина Догузова: Новый Закон о туризме не приведет к росту цен

Глава Ростуризма ответила на опасения в грядущем росте цен на туруслуги, высказанные рядом СМИ

Принятие нового закона о туризме, который полностью меняет систему гарантий туроператоров перед клиентами, не приведет к росту цен на их услуги, так как он не повышает финансовую нагрузку на туркомпании, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

«Мы не создаем дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров, которых у нас сейчас более 4,2 тыс., включая 376 выездных и более 3,8 тыс. внутренних и въездных. Напротив, мы предлагаем освободить действующих туроператоров от необходимости страховать свою ответственность. При этом они будут делать взносы в единый фонд коллективной ответственности, а не как сейчас – в два, коллективный и персональный», — сказала она журналистам в пятницу.

Напомним, что Ростуризм ожидает принятия нового закона в 2022 году. При этом в четверг СМИ со ссылкой на экспертов отрасли сообщили, что принятие нового закона о туризме неизбежно приведет к росту стоимости отдыха в России, поскольку в соответствии с законопроектом компании, специализирующиеся на турах по России, должны будут платить взносы в единый гарантийный фонд наравне с операторами по въездным и выездным путешествиям. Средства из этого фонда будут расходоваться в том числе на оплату эвакуации путешественников из-за рубежа в случае возникновения проблем.

Сейчас туроператоры по внутреннему туризму должны страховать ответственность перед туристами на полмиллиона рублей в год.

Как напомнила г-жа Догузова, законопроект предполагает, что страховать свою ответственность будут только новые туроператоры, впервые выходящие на рынок, и только в первые два года работы. «Это делается для того, чтобы в туризме не появлялись фирмы-однодневки. При этом правила будут едины для всех новых туроператоров, потому что ошибочно думать, что проблемы есть только на рынке выездного туризма. Сегодня любой желающий может приобрести страховку за 25 тыс. рублей со страховым покрытием 500 тыс. и стать туроператором по внутреннему туризму, а потом продать туров на несколько миллионов рублей и закрыться, оставив туристов и без отдыха, и без денег», — подчеркнула она.

Глава Ростуризма уверена, что защищенность туристов благодаря новому закону многократно вырастет.

«Сейчас суммы выплат по таким случаям составляют менее 5% от стоимости тура. Это несправедливо, и результат неэффективно работающей системы. Именно поэтому мы и предлагаем повысить порог входа для новых туроператоров и в целом поменять систему финансовых гарантий. Способность впервые выходящей на рынок компании застраховать свою ответственность перед туристами на 25 млн рублей (такая страховка стоит примерно 350 тыс. рублей) – это дополнительная гарантия надежности и платежеспособности.

Мы предлагаем сумму страхового обеспечения в размере 25 млн рублей, поскольку она равна среднему годовому обороту небольшого туроператора, согласно данным рынка,» — заявила она.

/TOURBUS.RU