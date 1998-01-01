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Первый рейс чартерной программы на Байкал приземлился в Улан-Удэ/ Зарубежные авиакомпании продолжают полеты в Киев/ Росавиация сняла ограничения на действие сертификата эксплуатанта "Витязь-Аэро", приостановленного после гибели туристов

Первый рейс очередной чартерной программы на Байкал приземлился в Улан-Удэ

Первый рейс четвертой чартерной программы Москва – Улан-Удэ, организованной туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма, прилетел в воскресенье в Бурятию с полной загрузкой, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"Чартеры — готовое предложение под ключ для туристов, в которое включены перелет, трансфер проживание, экскурсионная программа. Стоимость таких поездок дешевле, чем если бронировать тур самостоятельно, в среднем 2-2,5 раза.

Чартеры из Москвы в Улан-Удэ будут летать с февраля до середины марта, и это самый высокий сезон, когда весь Байкал покрывается уникальным прозрачным льдом", — сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя прилет первого чартера.

Г-жа Догузова добавила, что линейка чартеров, предлагаемая российским туристам этой зимой, включает рейсы на горнолыжный курорт "Шерегеш", на остров Сахалин и в Мурманскую область.

Программу выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" по субботам. Цены турпакетов начинаются от 18 тыс. рублей на человека за неделю. Удешевить отдых позволяет субсидия, которую правительство выделяет туроператорам, организующим чартерные программы в регионы. Она составляет 50% стоимости фрахта самолета.

Зарубежные авиакомпании продолжают полеты в Киев

Зарубежные авиакомпании, несмотря на слухи о возможном обострении военного конфликта между РФ и Украиной, продолжают полеты в Киев, следует из данных сайта аэропорта "Борисполь", на которые ссылается «Интерфакс».

Аэропорт работает в штатном режиме, "практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений", говорится в сообщении "Борисполя". Исключение составляет нидерландская KLM, которая, по данным аэропорта, отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. Qatar Airways также отменил рейс в понедельник, а Flydubai с 14 по 28 февраля скорректировала время прибытия и отправления рейсов в Киев.

При этом опрошенные "Интерфаксом" зарубежные авиакомпании пока не отменяют полеты в Украину. "Рассматривается вопрос о приостановке предоставления услуг, но в настоящее время никакого решения принято не было", — сообщил представитель немецкой Lufthansa. "Вместе с властями мы постоянно следим за ситуацией на Украине и при необходимости вносим коррективы в наш план полетов", — сообщили в Austrian Airlines.

Turkish Airlines пока тоже сохраняет полетную программу в города Украины, вместе с тем компания предложила своим пассажирам возврат и обмен билетов на рейсы с 13 по 28 февраля.

Напомним, что российские авиакомпании прекратили полеты в Украину в 2015 году.

Росавиация сняла ограничения на действие сертификата эксплуатанта "Витязь-Аэро"

Росавиация сняла ограничения на действие сертификата эксплуатанта камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро", введенные в августе прошлого года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО АК "Витязь-Аэро" Виктор Сиротин.

12 августа прошлого года вертолет Ми-8Т "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров — выжили восемь человек.

Росавиация своим приказом об ограничении сертификата эксплуатанта вскоре запретила "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы, оставив возможность перевозить грузы и оказывать авиационные работы.

"Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании — вертолеты Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" — камчатский предприниматель и бывший депутат Игорь Редькин, ему вместе с женой Еленой принадлежит 49,5% компании. В настоящее время Игорь Редькин является фигурантом уголовного дела об убийстве человека во время охоты, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU