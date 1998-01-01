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Лидер туристического спроса в День всех влюбленных — Северная столица

Комитет по туризму Санкт-Петербурга прокомментировал спрос на романтический отдых, приуроченный к сегодняшнему празднику

Северная столица стала лидером по бронированию на сегодняшний праздник 14 февраля – День всех влюбленных. Такими данными поделились аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. В топ-3 направлений для праздничного путешествия вошли также Москва и Сочи (Красная Поляна).

Согласно онлайн-сервису путешествий Туту.ру город на Неве в феврале вошел в тройку наиболее популярных направлений для путешественников из российских регионов.

В целом больше всего туров по России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт Петербургом, на это направление приходится около 11% оформленных билетов, - cообщили нам в Комите по туризмк Северной столицы.

«Романтически настроенных путешественников Петербург привлекает огромным числом площадок, которые могут стать уникальной декорацией к незабываемому вечеру и памятной фотосессии, а также большим выбором культурных событий и гастрономических развлечений», - отметили в пресс-службе Комитета.

Специальные предложения для проведения романтической встречи включают в свои календари многие площадки «Новой культурной и туристской географии» Петербурга - проекта, реализуемого городским Комитетом по развитию туризма в сотрудничестве с туристским сообществом для создания новых точек притяжения в дополнение к известным классическим достопримечательностям города.

Как напомнимнили также в пресс-службе, в конце минувшего года Комитет по развитию туризма провел масштабное роуд-шоу «Презентация туристского потенциала Санкт Петербурга» в 12 российских городах, включая Юг страны, Поволжье, Урал, Западную Сибирь, Москву и Калининград. В рамках программы роуд-шоу представители индустрии гостеприимства Северной столицы провели рабочие встречи и продемонстрировали туристские возможности города на Неве, в том числе в сфере семейного отдыха, гастрономического туризма, путешествий с детьми.

При этом, по данным специалистов Ostrovok.ru, более 40% бронирований на период с 11 по 15 февраля совершены в рамках программы туристского кешбэка.

С первого дня нового этапа программы «Кешбэк за поездки по России», запущенного Ростуризмом 18 января 2022 года по поручению Правительства РФ, Петербург вошел в число регионов-лидеров по спросу на турпоездки с кешбэком, в частности, на февраль.

На пятом этапе программы число ее партнёров – участников индустрии гостеприимства в Петербурге заметно выросло: ими стали 242 отеля и 102 туроператора. Специальные предложения на портале программы мирпутешествий.рф разметили 108 отелей и 239 операторов.

Напомним, что в рамках программы туристского кешбэка гости могут отправиться в тур в Северную столицу с 18 января по 30 апреля. При путешествии на круизных судах сроки продлеваются до 1 июня.

/TOURBUS.RU