Новости Оперштаб увеличил число регулярных рейсов в Венгрию, Грецию, Германию и на Шри-Ланку В три из четырех стран, в которые увеличивается число полетов, разрешен въезд российских туристов

Россия с 21 февраля увеличивает количество регулярных рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию, а с 1 марта — в Грецию, Такое решение принято по итогам заседания оперштаба в субботу. "По итогам обсуждения и с учётом эпидобстановки в странах принято решение с 21 февраля увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией по маршрутам Москва — Будапешт с 7 до 14 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо увеличивается с 2 до 4 в неделю. Количество рейсов в Германию увеличивается по маршрутам Калининград — Берлин с 2 до 6 рейсов в неделю, Калининград — Дюссельдорф с частотой 5 рейсов в неделю. Кроме того, с 1 марта увеличивается количество регулярных рейсов в Грецию по маршрутам Москва — Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва — Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте. С 21 февраля также возобновляются полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана. Напомним, что для въезда в Венгрию, помимо шенгенской визы, потребуется сертификат о вакцинации (признаются все российские вакцины) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть на английском или венгерском языках. Что касается Шри-Ланки, то полностью вакцинированным туристам (подходит любая российская вакцина) перед посадкой на борт необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык. Наконец, в Грецию туристам с прививкой от коронавируса («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона») разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. Также потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Грецию. Правило не касается детей до пяти лет. Граждане России должны также сдать экспресс-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) по прибытии в Грецию. Въезд с туристическими целями в Германию россиянам пока что запрещен. /TOURBUS.RU

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