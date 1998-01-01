|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 февраля
Оперштаб увеличил число регулярных рейсов в Венгрию, Грецию, Германию и на Шри-Ланку
В три из четырех стран, в которые увеличивается число полетов, разрешен въезд российских туристов
Россия с 21 февраля увеличивает количество регулярных рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию, а с 1 марта — в Грецию, Такое решение принято по итогам заседания оперштаба в субботу.
"По итогам обсуждения и с учётом эпидобстановки в странах принято решение с 21 февраля увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией по маршрутам Москва — Будапешт с 7 до 14 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю", — говорится в сообщении пресс-службы правительства
Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо увеличивается с 2 до 4 в неделю.
Количество рейсов в Германию увеличивается по маршрутам Калининград — Берлин с 2 до 6 рейсов в неделю, Калининград — Дюссельдорф с частотой 5 рейсов в неделю.
Кроме того, с 1 марта увеличивается количество регулярных рейсов в Грецию по маршрутам Москва — Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва — Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург — Афины, Санкт-Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.
С 21 февраля также возобновляются полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.
Напомним, что для въезда в Венгрию, помимо шенгенской визы, потребуется сертификат о вакцинации (признаются все российские вакцины) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Документ должен быть на английском или венгерском языках.
Что касается Шри-Ланки, то полностью вакцинированным туристам (подходит любая российская вакцина) перед посадкой на борт необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки, заполненную форму медицинской декларации (Health Declaration Form) и оригинал справки о вакцинации вместе с копией оригинала справки с заверенным переводом на английский язык.
Наконец, в Грецию туристам с прививкой от коронавируса («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона») разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. Также потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Грецию. Правило не касается детей до пяти лет.
Граждане России должны также сдать экспресс-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) по прибытии в Грецию.
Въезд с туристическими целями в Германию россиянам пока что запрещен.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72