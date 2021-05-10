Чартерные рейсы на Кипр будут разрешены с первого марта

Оперштаб правительства РФ принял решение с 1 марта отменить ограничения на авиасообщение с Кипром, с этого момента в республику будут возобновлены чартерные рейсы, - сообщает «Интерфакс».

"Принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полётов, в пункты на территории Кипра", — такое решение принято по итогам заседания оперштаба правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса, состоявшегося в субботу.

Напомним, что сейчас на Кипр разрешены только регулярные и грузопассажирские рейсы в ограниченном объеме. В 2021 году Кипр посетили, по данным Минтуризма острова, более 800 тыс. туристов из России.

"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

С 1 марта россияне могут въезжать на Кипр без ПЦР-тестов, если у них есть прививка от коронавируса вакциной "Спутник V" или "Спутник Лайт" в качестве бустера. Невакцинированным туристам нужен будет ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный за 24 часа до вылет

Напомним, что снятие ограничений на полеты стало одной из основных тем переговоров, которые провел на прошлой неделе министр туризма республики Кипр Саввас Пердиос. Как заявил после переговоров в Москве г-н министр, Россия является «критически важным» для острова рынком. По итогам 2021 года страна приняла порядка двух млн. иностранных туристов, из них почти 500 тыс. россиян, что составляет 25% от общего потока.

Пока что объемы прибытий в 2021 году еще не достигли значений допандемийного 2019 года (800 тыс.), но спрос уверенно восстанавливается, отметил министр. Дальнейшей динамике прироста будут способствовать упрщение условий въезда, увеличение объемов регулярной перевозки и возобновление чартерной программы, - отметил министр.

При этом, по словам министра, в наступающем сезоне цены на размещение в отелях Кипра в 2022 году почти не изменятся, более того, отельеры предложат российским туристам скидки.

"Кипрские отельеры очень старались не поднимать цены на продукт и в то же время сохранять высокое качество обслуживания, хотя это было непросто. Необходимо отметить, что рост цен не превысил уровня инфляции и составил не более 2%", — сказал он.

Министр также напомнил про существующую поддержку туроператоров, которой пользуются многие российские туркомпании. "Схема выглядит следующим образом: компенсация 2,5 евро за человека за ночь. Помощь оказывается не в течение года, для этого выбирается определенный период, в этом году это до лета. Тратить туроператоры могут деньги, куда посчитают нужным. Кроме того, со всеми туроператорами подписывается соглашение об оказании поддержки", — пояснил г-н Пердиос.

/TOURBUS.RU