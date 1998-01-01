Новости С сегодняшнего дня Великобритания отменяет карантин для российских туристов В последние дни заметно вырос спрос на все виды туров в Соединенное королевство

С 4:00 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина, - сообщают британские СМИ. Как подтвердила нам руководитель российского представительства Visit Britain Татьяна Хорешок "С сегодняшнего дня путешественникам, привитым одобренными ВОЗ вакцинами, для въезда в Великобританию необходимо будет только заполнить Passenger Locator Form. Туристы, которые не вакцинированы или привиты вакцинами, которые не признаны в Великобритании, должны будут до вылета в страну заполнить Passenger Locator Form, сдать ПЦР-тест и забронировать повторный тест на второй день после прибытия. А по прилёту в страну пройти забронированное ранее исследование. Самоизоляция отменена полностью для всех прибывающих туристов, за исключением случаев, когда второе тестирование оказывается положительным". Ранее россияне, непривитые или привитые отечественной вакциной должны были не только сдать ПЦР-тест за 72 часа до поездки, но и соблюдать по прибытии десятидневный карантин, во время которого за собственный счет сдать еще два теста – на пятый и на восьмой день пребывания. Как сообщили ранее в Российском союзе туриндустрии, после появления информации об отмене карантина для непривитых россиян резко вырос спрос на все виды туров в Великобританию – экскурсионные, учебные и другие. Росту спроса способствует также снижение стоимости ПЦР-тестов, достигавшей 200-300 фунтов. В дальнейшем турпоток на направлении, по прогнозам РСТ, зависит от того, будут ли авиакомпании расширять перевозку и предлагать более дешевые авиабилеты. Сейчас рейсы осуществляют только «Аэрофлот» и British Airways. Как также отметила в интервью нашему порталу Татьяна Хорешок, «За исключением короткого периода в начале пандемии Великобритания всегда была открыта для туристов из России, однако требования к прохождению двух тестов и обязательному карантину привели к тому, что спрос на поездки в страну был невысоким. оэтому мы были очень рады долгожданным новостям о смягчении ограничений для международных туристов. Пока мы видим, что первыми поехали индивидуальные туристы, путешественники, которые уже были в Британии, те, у которых там живут друзья и родственники. Но также нас порадовало и то, что туроператоры поставили групповые туры начиная с майских праздников. Что касается географии, традиционно туристы в первую очередь едут в Лондон. Мы также наблюдаем интерес к путешествиям парами либо в небольших семейных группах. До пандемии Россияне совершали в Великобританию около 200 тыс поездок в год. Скорее всего, турпоток будет восстанавливаться постепенно. Но в то же время, Британия одна из немногих европейских стран, которая открыта для тристов из России с наименьшими ограничениями. А россияне очень соскучились по Европейским путешествиям. Мы надеемся, что это сподвигнет многих поехать в Британию в этом году и мы выйдем на допандемийные цифры как можно скорее». По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, резкое упрощение условий въезда – очень хорошая новость: «Это практически снятие ограничений. Мы сразу почувствовали повышенный интерес к Великобритании, обращаются и агенты, и туристы, интересуются турами, визовой поддержкой». О повышенном интересе говорят и в PAC Group. «Как только появилась информация об отмене карантина, пошли звонки от клиентов. Направление очень востребовано. Сейчас спрашивают про всё – обучение, сити-туры, экскурсионные, индивидуальные», – рассказала директор по рекламе туроператора Надежда Найдис. /TOURBUS.RU

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