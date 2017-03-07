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11 февраля
Кировск планирует увеличить турпоток до миллиона человек в год
На заполярном горнолыжном курорте планируется построить новые канатные дороги и гостиницы
Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") в Кировске (горы Хибины, Мурманская область) планирует через пять лет расширить возможности комплекса, сделать его всесезонным и увеличить турпоток до 1 млн человек в год, сообщил журналистам директор ГК Антон Ставенко.
"Мы вместе с одной компанией делаем мастер-план по развитию курорта с планом застройки на пять лет. В прошлый зимний сезон курорт принял 245 тыс. гостей. Соответственно, при увеличении гостиничного фонда, запуска летней эксплуатации, мы рассчитываем до 1 млн туристов принимать", — рассказал г-н Ставенко, которого цитирует «Интерфакс». Таким образом, турпоток ГК может вырасти в четыре раза.
По словам г-на Ставенко, сейчас в пиковые моменты, в высокий сезон, "Большой Вудъявр" принимает до 5,5-6 тыс. гостей в день.
Для развития курорта потребуется развитие сервисной службы, расширение парковок, фуд-корта, увеличение количества специализированного персонала, включая спасателей.
"В скором будущем появится канатная дорога на Северном склоне и гондольно-канатная дорога на Южном склоне. Это увеличит пропускную способность", — добавил он.
Общая протяженность трасс "Большого Вудъявра" составляет 30 км, перепад высот превышает 600 метров.
В свою очередь глава администрации Кировска Юрий Кузин сообщил журналистам, что турпоток в Хибинах в 2021 году составил 245 тыс. человек. Он отметил, что сейчас номерной фонд гостиниц города суммарно составляет порядка 600 номеров, и в высокий туристический сезон, сезон проведения крупных лыжных соревнований возникает дефицит мест размещения.
"Сейчас в работе находятся восемь проектов создания новых гостиниц. Переговоры идут с двумя сетевыми отелями", — добавил г-н Кузин.
В Кировске также планируется построить аквапарк, сообщил глава администрации города. По его словам, предварительно проведенные маркетинговые исследования показали, что аквапарк станет одной из точек притяжения и будет пользоваться популярностью круглый год.
"В проекте планируется участие Ростуризма, Корпорации развития Мурманской области и "ФосАгро". Объем инвестиций — порядка 2,5 млрд рублей, сроки реализации — 2023-2024 годы", — рассказал г-н Кузин.
/TOURBUS.RU
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