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11 февраля
Тунис заметно упростил правила въезда российских туристов

Привитым любой вакциной теперь не нужен ПЦР-тест, а для непривитых туристов отменен карантин


 

Как сообщает Ассоциация туроператоров, правительство Туниса обновило протоколы для прибывающих из-за рубежа. Согласно решению властей, со вторника, 15 февраля, отменяется требование о ПЦР-тестах до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет. Вакцинированным россиянам необходимо будет предъявить только прививочный сертификат с QR-кодом на английском языке, в котором указаны данные загранпаспорта.

Путешественники в возрасте до 6 летони освобождаются от необходимости предъявления отрицательного результата любых тестов.

 

Облегчены и правила въезда и для взрослых непривитых туристов.  Для них отменен пятидневный карантин по прибытии. Потребуется только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета, либо отрицательный результат экспресс-анализа, сделанного не более чем за 24 часа до регистрации на рейс.

 

В аэропорту прилета возможно выборочное тестирование прибывших пассажиров, в том числе и детей до 6 лет. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на пятидневную самоизоляцию в свой отель.

 

Как отмечает АТОР, фактически Тунис снял большинство ограничений и упростил правила въезда иностранцев до уровня Египта и Турции, своих основных конкурентов.

Основное отличие – в сроках действия отрицательного ПЦР-теста (у Туниса – 48 часов, у Египта и Турции – 72 часа).

Кроме того, есть и еще различия. В Тунис, как и в Египет, нельзя въехать без теста по справке переболевшего (а в Турцию можно). Зато Тунис, в отличие от Турции и Египта, признает не только «Спутник V», а вообще любые российские вакцины.

 

«Приложение HealthForm (анкета здоровья) больше не упоминается в новых условиях въезда в страну, а это значит, что мера упразднена», – сообщили в принимающей компании Carthage Group. По данным DMC-оператора, во всех регионах Туниса с 10 февраля отменен комендантский час.

 

Напомним, что Оперштаб официально возобновил авиасообщение с Тунисом с 9 ноября 2021 года. Согласно квоте Оперштаба, сейчас на тунисском направлении разрешены на взаимной основе регулярные рейсы Москва – Монастир (с частотой семь раз в неделю), Санкт-Петербург – Монастир (два раза в неделю), а также из всех других аэропортов России, из которых разрешены международные полеты в Монастир с той же частотой.

Портал Sky News Arabia сегодня таже чсооющил, что власти Туниса также объявили об отмене комендантского часа, который действовал с 10 вечера до 5 утра. Между тем, правительство по-прежнему запрещает проводить массовые собрания, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

/TOURBUS.RU

 


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