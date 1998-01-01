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11 февраля
«Интурмаркет» опубликовал деловую программу
Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдёт 12-14 марта в «Экспоцентре»

 

На сайте выставки «Интурмаркет-2022», которая пройдет в «Экспоцентре» 12-14 марта, появился перечень ключевых мероприятий деловой программы.

Деловая программа включает в себя выступления более 200 спикеров на почти 60 мероприятиях — в рамках открытого диалога будет обсуждаться будущее индустрии путешествий.

 

Презентационные дискуссии представят новые идеи и области роста для бизнеса, свежие межрегиональные маршруты и проекты путешествий по России, а также перспективные виды туризма — экологический, яхтенный, этно- и автотуризм, арктический, детский, туризм выходного дня. Традиционно пройдут мероприятия по IT-технологиям в туризме, обучающие семинары для туристско-информационных центров и тревел журналистов. Не обойден вниманием и въездной туризм, который активно готовится к перезагрузке.

Перечень мероприятий смотрите здесь.

 

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдёт 12-14 марта в «Экспоцентре». Получите заранее свой электронный бейдж посетителя – это даст право попасть на мероприятие без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации, что значительно сэкономит время.

До встречи в «Экспоцентре» 12-14 марта!


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