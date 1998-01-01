Вьетнам разрешил въезд непривитым туристам, переболевшим коронавирусом

Власти Вьетнама разрешили с 8 февраля въезд в страну иностранным туристам без прививки, но переболевшим коронавирусом.

«Въезд разрешен вакцинированным гражданам, переболевшим гражданам (без вакцинации), с момента выздоровления не больше 6 месяцев, справка о перенесенном заболевании обязательна. Переболевшим детям 14-18 лет (без вакцинации), с момента выздоровления не больше 6 месяцев, справка о перенесенном заболевании обязательна», — сообщает пресс-служба туроператора Anex Tour.

Для посещения страны привитым «Спутником V» старше 12 лет необходимо предоставить сертификат вакцинации. Второй компонент вакцины должен быть введен не ранее чем за 14 дней до поездки. Сертификат на русском или английском языке должен быть действителен на момент въезда во Вьетнам (срок действия не более 12 месяцев).

Несмотря на то, что российский сертификат переболевшего действует 1 год, Вьетнам, как и практически все остальные зарубежные государства, считает действительными такие сертификаты только 6 месяцев (180 дней) с момента выздоровления. Поэтому туристы, планирующие поездку во Вьетнам, должны обратить на этот срок внимание.

Если нет оригинала, то туристы могут распечатать сертификат с портала госуслуг на английском языке.

Непривитым переболевшим с 14 лет нужно предоставить справку о перенесенном заболевании в аэропорту по прилете. Справка должна быть на английском языке в печатном и электронном варианте с портала госуслуг.

Кроме того, власти Вьетнама, сообщают в ANEX Tour, разъяснили вопрос со въездом ревакцинированных «Спутником Лайт» или любой иной российской вакциной кроме «Спутника V» а также переболевших после прививки (у которых на Госуслугах «заменился» QR-код вакцинированного на QR-код переболевшего).

Согласно текущим правилам въезда, для ревакцинированных россиян важно только одно: чтобы сертификат «основной» двукратной вакцинации оставался на момент прибытия действителен (т.е. нужно, чтобы прошло менее 1 года).

В этом случае вьетнамским властям не важно, чем был ревакцинирован турист (можно и «Спутником Лайт», и другими вакцинами): главное, чтобы был действующий (1 год) сертификат вакцинации «Спутник V».

/TOURBUS.RU