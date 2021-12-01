Новости Посольство РФ разъяснило особенности въезда в Таиланд по программе Test&Go Вакцинированные российские туристы могут въезжать в королевство по этой программе с начала февраля

В связи с тем, что власти Таиланда с 1 февраля разрешили въезд иностранным туристам из всех стран по программе Test&Go, посольство РФ в королевстве подробно разъяснило порядок въезда россиян по новым правилам, - сообщает «Интерфакс». "На онлайн-платформе Thailand Pass открыта регистрация на въезд в Таиланд по программе Test & Go для полностью привитых, в том числе вакциной "Спутник V" иностранных граждан", — говорится в сообщении дипмиссии. Как отмечается, для въезда туристам в возрасте от 18 лет нужен сертификат о полной вакцинации на английском языке, проведенной не позднее чем за 14 дней до въезда в Таиланд. Также требуется негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета в Таиланд. Дети в возрасте 6-17 лет, въезжающим в сопровождении родителей, не нужен сертификат о вакцинации, но необходим отрицательный ПЦР-тест. "Въезд граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, разрешен при условии наличия сертификата о вакцинации одной дозой препарата, проведенной после болезни, и медицинской справки о перенесенном заболевании", — сообщает дипмиссия. Как сообщает «Интерфакс», программа въезда в Таиланд Test&Go действует с 1 ноября 2021 года для туристов из 63 стран. С 1 февраля власти королевства разрешили въезд по ней всем иностранцам. Для оформления въезда необходимо зарегистрироваться на платформе Thailand Pass не ранее чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд. Затем предоставить подтверждение бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно. При этом первое бронирование минимум одной ночи в отеле должно включать оплату размещения в отеле, ПЦР-тестирования и сертифицированного трансфера из аэропорта в отель. ПЦР-тест на пятый день бронируется и оплачивается доступным в регионе способом. Ранее Ассоциация туроператоров сообщила, что россиянам по-прежнему удобнее использовать для въезда в Таиланд программу "Песочница Пхукета", по которой они могут въезжать с 1 сентября 2021 года, с момента одобрения властями королевства вакцины "Спутник V". Как считают туроператоры, правила действия этой программы лучше отработаны и, кроме того, в случае получения позитивных тестов россиянам будет удобнее иметь заранее забронированный на семь ночей отель. /TOURBUS.RU

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