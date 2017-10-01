Новости

На День святого Валентина россияне отправятся в Сочи, Стамбул и Афины

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok изучили праздничные планы самых романтичных туристов

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru выяснили, где российские туристы зарезервировали гостиницы на День всех влюбленных (в период с 11 по 15 февраля) и во сколько им обойдутся романтические выходные.

В общей структуре бронирований преобладают российские направления – их доля составляет 63%. При этом 40% броней были совершены в рамках программы туристического кешбэка. Средний чек в путешествиях по стране составил 16 000 рублей за четыре ночи, что на 7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15 000 рублей в 2021).

Лидирующие позиции по количеству бронирований традиционно заняли Санкт-Петербург, Москва и Красная Поляна. В топ-10 мест для праздничного уикенда также вошли города юга России: Краснодар, Сочи, Адлер, Ялта и Алушта. Кроме того, туристы запланировали отдых в отелях Калининграда и Новосибирска.

Проживание в гостиницах Красной Поляны оказалось самым дорогим – средняя цена за ночь в горах составляет 12 900 рублей. Самое бюджетное размещение туристы забронировали в Сочи – 2 500 рублей за ночь, что в два раза ниже, чем годом ранее (5 400 рублей). До 3 000 рублей можно выбрать проживание в отелях Калининграда (в среднем 2 900 рублей) и Новосибирска (3 000 рублей).

Немного дороже обойдутся выходные в городах черноморского побережья: Алуште (около 3 100 рублей), Краснодаре (3 700 рублей), Адлере (4 400 рублей) и Ялте (4 700 рублей в сутки). Романтический уикенд в отелях Москвы будет стоить в среднем 3 800 рублей за ночь, а Санкт-Петербурга – 4 100 рублей.

Самые продолжительные брони путешественники совершили в гостиницах Сочи (семь дней), Красной Поляны, Адлера и Новосибирска (пять дней). Самые короткие – в Краснодаре и Алуште (два дня).

При выборе отелей внутри страны россияне чаще отдают предпочтение гостиницам категории четыре звезды (32%), три звезды (25%), а также средствам размещения без звезд (32%).

По данным Ostrovok.ru, 37% бронирований на День всех влюбленных пришлось на зарубежные гостиницы. В этом году средний чек бронирования составил около 70 000 рублей за восемь дней (годом ранее – 66 900 рублей, рост 5%).

Выбирая направления для поездки, туристы в основном отдают предпочтение открытым странам, с которыми восстановлено прямое авиасообщени. На первом месте среди самых востеребованных направлений оказался Стамбул, второе место заняли Афины, а третье – пока что закрытая для туристов Барселона.

Кроме того, на романтический отдых туристы отправятся на пляжи Дубая, Абу-Даби, Шарм-эль-Шейха и Бали, а также в города Европы – Краков, Таллин и Лондон.

Средняя стоимость номера в отеле за рубежом на порядок выше, чем в российских городах. Дороже всего туристам обходится размещение в Дубае (13 500 рублей за сутки), Лондоне (11 400 рублей) и Шарм-эль-Шейхе (11 300 рублей). За номер в Стамбуле путешественники заплатили в среднем 9 300 рублей за ночь, на Бали – 8 600 рублей, в Абу-Даби – 8 300 рублей, в Барселоне – 7 700 рублей, а Таллине – 6 200 рублей. Дешевле всего россиянам обошелся уикенд в гостиницах Афин (примерно 5 900 рублей за сутки), Будапешта (4 400 рублей за ночь) и Кракова (3 600 за ночь).

Самые продолжительные бронирования путешественники сделали в Лондоне – на десять дней и Кракове. Меньше всего дней туристы проведут в отелях Таллина (три дня).

Чаще всего для праздничных выходных за границей путешественники выбирали четырехзвездочные (38%) и трехзвездочные отели (30%). На долю пятизвездочных гостиниц пришлось 14% бронирований.

/TOURBUS.U