Власти ОАЭ анонсировали отмену антиковидных ограничений

Эксперты прогнозируют, что на фоне снятия ограничений турпоток в Эмираты может вырасти на 30%

Власти ОАЭ анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных ограничений. - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

По сообщению Национального управления ОАЭ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA), к середине февраля будут сняты все ограничения на максимальное количество людей на транспорте, в туристических местах, торгово-развлекательных центрах и других коммерческих предприятиях.

Как подчеркнули в NCEMA, процесс снятия ограничений запущен на фоне снижения показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией и высокого уровня иммунизации населения. Так, в Эмиратах полностью привито порядка 9,4 млн человек (более 92%), при этом бустерную дозу сделали 4,5 млн жителей (44%). Хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 получили почти 10 млн человек (98%).

По сообщению NCEMA, каждому эмирату предоставлена возможность регулировать максимальную вместимость и ужесточать или ослаблять меры предосторожности по своему усмотрению.

В Дубае уже отреагировали на решение NCEMA. Все мероприятия и общественные собрания в Дубае могут постепенно возобновить работу до 15 февраля. При этом власти Дубая пока подчеркивают необходимость дальнейшего соблюдения всех остальных профилактических мер, включая ношение масок.

По мнению туроператоров, опрошенных АТОР, решение ОАЭ поэтапно смягчать антиковидные требования станет еще одним стимулом для российских туристов отправиться в Эмираты этой весной. «Политика поэтапного смягчения ограничений поможет существенно увеличить спрос в конце зимнего сезона», – говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его оценкам, речь может идти о динамике в +15-30% турпотока по направлению.

Но, как добавляет г-н Мурадян, многие вопросы требуют дополнительных разъяснений, также важно, какие ограничения снимут на следующих этапах. «Посмотрим, как политика ослабления ограничений в дальнейшем скажется на концертной и экскурсионной деятельности, на требовании ношения масок и дополнительных ПЦР-тестах при посещении выставки ЭКСПО-2020», – отмечает глава Space Travel.

Эксперт не исключает, что политика отмены антиковидных ограничений может в дальнейшем позитивно повлиять и на въездные протоколы. В первую очередь, на смягчение политики въезда в Абу-Даби, который придерживается строгих мер.

«Если же брать Дубай, то этот эмират оставляет только одно обязательное требование – ПЦР-тесты до вылета и по прилете. По существу, сейчас это одни из самых лайтовых требований для российских туристов, путешествующих за границу», – подчеркнул г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU