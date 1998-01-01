Новый лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта

Авиакомпании "Глобус" получила от Росавиации сертификат эксплуатанта, на базе которого будет создан лоукостер S7 Citrus - cообщает «Интерфакс». "Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник", — сказал глава Росавиации Александр Нерадько журналистам на форуме NAIS-2022.

Авиакомпания "Глобус" ранее вместе с S7 Airlines входила в группу S7. Но в 2019 году компании объединились, и сертификат "Глобуса" был аннулирован.

Напомним, что в конце июля глава Совета директоров авиакомпании S7 Татьяна Филева официально заявила, что ровно через год перевозчик планирует запуск дочерней бюджетной авиакомпании.

Известно, что в 2022 году новый перевозчик будет летать по 22 направлениям России и стран СНГ, а в 2024 году — уже по 66-ти. В проект на первом этапе вложат до трех млрд рублей.

Парк лоукостера будет полностью состоять из новых самолетов Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году парк будет насчитывать более 20 самолетов.

В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года.

Также в декабре стало известно, что авиакомпания S7 выбрала для базирования своего будущего лоукостера Citrus аэропорты Омска и Казани.

«Я прогнозирую успех в этом начинании у авиакомпании S7, потому что компания в какой-то момент показала модель работы в сложных условиях резкого падения подвижности населения и спроса. Хорошо, что новый лоукостер предполагается задействовать на межрегиональных рейсах. Именно в этом сегменте, минуя Московский авиационный узел, есть дефицит доступной и бюджетной прямой авиаперевозки.

Кроме того, Россия сможет быстрее восстанавливать авиационную отрасль именно за счет внутренних рейсов", — заявил ранее, комментируя эту новость, вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

/TOURBUS.RU