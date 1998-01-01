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10 февраля
Новый лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта
Бюджетная авиакомпания, созданная на базе S7, начнет продажу авиабилетов этой весной
Авиакомпании "Глобус" получила от Росавиации сертификат эксплуатанта, на базе которого будет создан лоукостер S7 Citrus - cообщает «Интерфакс». "Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник", — сказал глава Росавиации Александр Нерадько журналистам на форуме NAIS-2022.
Авиакомпания "Глобус" ранее вместе с S7 Airlines входила в группу S7. Но в 2019 году компании объединились, и сертификат "Глобуса" был аннулирован.
Напомним, что в конце июля глава Совета директоров авиакомпании S7 Татьяна Филева официально заявила, что ровно через год перевозчик планирует запуск дочерней бюджетной авиакомпании.
Известно, что в 2022 году новый перевозчик будет летать по 22 направлениям России и стран СНГ, а в 2024 году — уже по 66-ти. В проект на первом этапе вложат до трех млрд рублей.
Парк лоукостера будет полностью состоять из новых самолетов Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано. В первые три года авиакомпания намерена докупать шесть-восемь воздушных судов ежегодно. Предполагается, что к 2024 году парк будет насчитывать более 20 самолетов.
В компании ожидают, что пассажиропоток в первый год составит около миллиона человек, а спустя два года удастся достичь шести-семи миллионов. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года.
Также в декабре стало известно, что авиакомпания S7 выбрала для базирования своего будущего лоукостера Citrus аэропорты Омска и Казани.
«Я прогнозирую успех в этом начинании у авиакомпании S7, потому что компания в какой-то момент показала модель работы в сложных условиях резкого падения подвижности населения и спроса. Хорошо, что новый лоукостер предполагается задействовать на межрегиональных рейсах. Именно в этом сегменте, минуя Московский авиационный узел, есть дефицит доступной и бюджетной прямой авиаперевозки.
Кроме того, Россия сможет быстрее восстанавливать авиационную отрасль именно за счет внутренних рейсов", — заявил ранее, комментируя эту новость, вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
/TOURBUS.RU
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