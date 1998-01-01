Саввас Пердиос: «Мы обсуждали возобновление чартерного сообщения между республикой Кипр и аэропортами России»

Посетивший Москву министр туризма Кипра рассказал журналистам, когда на остров полетят чартеры и подорожают ли отели в новом сезоне

Власти республики Кипр ведут переговоры с министерством транспорта РФ о возможности возобновления чартерных программ туроператоров из аэропортов России на курорты острова в 2022 году, но конкретных договоренностей пока нет, сообщил министр туризма республики Саввас Пердиос в ходе прошедшей вчера в Москве пресс-конференции.

Напомним, что с августа число разрешенных оперштабом правительства РФ рейсов на Кипр из Москвы составляет 14 – 7 в Ларнаку и семь - в Пафос. Из аэропортов России, кроме Москвы, в которых возобновлены международные полеты, число разрешенных полетов в Ларнаку и Пафос составляет по четыре в неделю.

Из Москвы рейсы на Кипр сейчас выполняют "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" и Cyprus Airways.

"Мы провели встречу с министерством транспорта России, где обсуждались вопросы возобновления чартерного сообщения между республикой Кипр и аэропортами РФ. Как вы знаете, в последнее время были только регулярные перевозки, а чартерных рейсов не было.

Мы получили очень позитивный отклик, что если у россиян будет такой же интерес к турпродукту Кипра, каким он был на протяжении последних лет, то такое возобновление возможно", — сказал г-н министр , отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках возобновления чартеров.

Министр подчеркнул, что регулярные рейсы на Кипр продолжаются и никаких остановок в авиасообщении не планируется, а турпоток между Россией и Кипром продолжит расти и дальше: "Министр транспорта России оценил как очень позитивный тот факт, что Кипр одобрил российские вакцины и предлагает россиянам бесплатное лечение от ковида, включая изоляцию, госпитализацию, питание, реабилитацию. Напомню, что Кипр cразу признал "Спутник V" как действенную вакцину против коронавируса.

Также недавно была признана вакцина "Спутник Лайт" как третья доза, подходящая для посещения республики Кипр гражданами России. И хотел бы подчеркнуть, что Кипр является одной из немногих стран европейского региона, которые открыты в последнее время для граждан России".

Министр добавил, что в настоящее время продолжается диалог с Минтрансом РФ по поводу компаний, которые будут осуществлять чартерные перелеты не только из Москвы, но и Самары, Казани, Ростова-на-Дону.

При этом, по словам министра, в наступающем сезоне цены на размещение в отелях Кипра в 2022 году почти не изменятся, более того, отельеры предложат российским туристам скидки.

"Кипрские отельеры очень старались не поднимать цены на продукт и в то же время сохранять высокое качество обслуживания, хотя это было непросто. Необходимо отметить, что рост цен не превысил уровня инфляции и составил не более 2%", — сказал он.

Министр также напомнил про существующую поддержку туроператоров, которой пользуются многие российские туркомпании. "Схема выглядит следующим образом: компенсация 2,5 евро за человека за ночь. Помощь оказывается не в течение года, для этого выбирается определенный период, в этом году это до лета. Тратить туроператоры могут деньги, куда посчитают нужным. Кроме того, со всеми туроператорами подписывается соглашение об оказании поддержки", — пояснил Пердиос.

Министр также отметил, что в 2021 году Кипр посетили более 800 тыс. - 25% от общего турпотока на Кипр.

/TOURBUS.RU