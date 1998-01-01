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Россияне уже потратили на «вакцинные» туры около 400 млн рублей

Приближение летнего сезона будет способствовать росту популярности вакцинного туризма

Россияне с сентября 2021 года потратили на туры с целью сделать прививки признанными за рубежом вакцинами около 400 млн рублей, спрос на такие поездки стабилен, а ассортимент предлагаемых стран постоянно растет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"По данным туроператоров, в целом по рынку, спрос на прививочные туры за границу в январе стабилизировался на уровне конца прошлого года, а в начале месяца он был ниже из-за более высоких цен на авиабилеты в новогодние каникулы. Всего за месяц за прививкой съездили 2,5-3 тыс. человек, которые с учетом средней стоимости вакцинного тура потратили на прививочные поездки 80-90 млн рублей.

Общие траты на организованные вакцинные туры с сентября 2021 года, когда туроператоры начали их предлагать, можно оценить в 400 млн рублей", — отмечает АТОР. При этом часть российских граждан отправляется в вакцинные туры самостоятельно и в этой статистике не фигурирует.

Как прогнозируют туроператоры, задержка с признанием ВОЗ российского "Спутника V" и снятие Евросоюзом ограничений для поездок привитых признанными на континенте препаратами, а также приближение летнего сезона будут способствовать росту популярности вакцинного туризма.

"Если до мая ВОЗ не одобрит отечественный "Спутник V", случится новый "большой виток" спроса, и желающих привиться импортной вакциной на майские праздники станет существенно больше", — считают они.

По данным АТОР, вакцинные туры предлагает все большее число туроператоров, растет и выбор стран, куда можно отправиться за прививкой. На первом месте – Хорватия, которая по-прежнему лидирует, несмотря на то, что с 7 января здесь перестали выдавать цифровые ковид-сертификаты привитым "Спутником V" россиянам, которые однократно делали в этой стране зарубежные прививки в качестве бустера.

Также популярны Сербия, Болгария, Армения и недавно предложившая вакцинацию иностранцам Турция.

Также АТОР провел опрос о том, готовы ли россияне ехать за границу ради вакцинации иностранной прививкой. В опросе приняли участие около 500 человек.

Большинство респондентов (40%) ответило, что вообще не планирует прививаться (никакими вакцинами, ни российскими, ни импортными). Это самый популярный ответ.

Каждый пятый (22%) не планирует отправляться в вакцинный тур, а ждет признания ВОЗ российского «Спутника».

При этом 17% готовы отправиться за однофазной прививкой в Хорватию, Грецию и Болгарию, 6% – за двухкомпонентной вакциной в Турцию. Еще 7% указали, что не хотят прививаться именно зарубежным препаратом. Напротив, 4% респондентов отметили, что уже привиты за рубежом.

/TOURBUS.RU

