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Правительство утвердило субсидирование туристических чартеров на этот год

На предоставление субсидий будет выделено 1,2 млрд рублей

Правительство РФ утвердило постановление о субсидировании туроператоров, организующих туристические чартерные рейсы в регионы России, соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Федеральный центр продолжает поддержку туристической отрасли, которая сталкивается с серьёзными трудностями из-за ограничений, вызванных пандемией. Практика предоставления федеральных субсидий компаниям, работающим на внутренних маршрутах, была опробована в 2021 году. С помощью этих средств они могли возместить до 50% затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Теперь такая мера поддержки станет ежегодной и будет действовать до 2024 года включительно. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей", — сообщает пресс-служба правительства.

Как ранее заявил г-н Мишустин на заседании правительства, «благодаря этой поддержке туроператоров цены на пакетные туры в российские города станут более доступными, и граждане благодаря этому смогут чаще путешествовать по стране».

По оценкам Ростуризма, субсидирование половины стоимости фрахта самолетов для чартерных рейсов позволяет снизить стоимость туров в регионы в 2-2,5 раза. В 2020-2021 году туроператоры смогли благодаря таким субсидиям предложить по более доступным ценам поездки в Бурятию, на Сахалин, в Мурманскую область, на Алтай, в Хакасию.

В то же время Минтранс ожидает в 2022 году роста пассажиропотока авиакомпаний РФ к допандемийному 2019 году, сообщил сегодня замглавы ведомства Игорь Чалик в ходе выставки NAIS-2022.

"То, что мы перевезли более 111 млн пассажиров в прошлом году, — это показательно. Это ненамного меньше, чем в пиковом для нас 2019 году.

И я не сомневаюсь, что в этом, 2022 году, мы превысим показатель пикового 2019 года", — сказал г-н Чалик, которого цитирует «Интерфакс».

Отметим, что пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2019 году составил рекордные для отрасли 128 млн человек. В 2020 году, на фоне мирового COVID-кризиса, этот показатель рухнул на 46%, составив 69 млн человек.

/TOURBUS.RU