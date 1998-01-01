Новости Италия снимает антикоронавирусные ограничения и готовится к отмене режима ЧП Эксперты надеются, что вскоре страна сможет открыться для российских туристов

В Италии определились с «дорожной картой» возвращения к нормальной жизни, сообщают итальянские СМИ. Так, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста заявил об отмене с 11 февраля требования о ношении маски на открытом воздухе на всей территории страны. 31 марта 2022 года истекает и срок действия чрезвычайного положения в Италии. В правительстве заявляют, что, при снижении количества новых инфекций и госпитализаций, режим ЧС продлеваться не будет. При этом, скорее всего, требование о посещении общественных мест по Super Green Pass сохранится до лета. Есть еще одна дата, которая означает возвращение Италии к нормальной жизни - 15 июня: до этого срока в стране действует обязательная вакцинация врачей, медсестер, школьного персонала, служб обороны, безопасности и социальной помощи, а также местной полиции. По информации итальянских изданий, с большой долей вероятности, и это требование продлеваться не будет. Также, по данным неназванных источников АТОР, «есть большая вероятность, что на фоне общих послаблений уже в апреле Италия откроется для российских туристов. Обсуждается протокол, разрешающий въезд российским путешественникам, независимо от статуса их вакцинации - с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста, как это уже происходит в Венгрии, Греции, на Кипре или Мадейре» Напомним, что авиасообщение с Италией официально восстановлено с 28 июня 2021 года. Оперштабом разрешены перелеты из Москвы в Рим, Милан, Венецию и Неаполь и из Петербурга в Рим, Милан, Верону и Римини (2-4 раза в неделю). Кроме того, итальянские консульства с мая прошлого года принимают заявления на туристические визы, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент. Между тем, как рассказала нам руководитель пресс-службы ENIT в России Татьяна Божко, пока что надежды на скорое открытие границ для наших туристов не подкреплены какими-то реальными положительными сдвигами. «Единственные реальный прогресс, - отметила она, - это то, что с 7 февраля россияне, находящиеся сейчас в Италии, могут посещать общественные места с российскими сертификатами о вакцинации также, как с итальянским Super Green Pаss. При этом по-прежнему въезд в страну россиянам возможен по деловым, медицинским или студенческим визам, однако для туристов граница закрыта, и когда она откроется — пока что неясно. Ведущие итальянские отельеры и принимающие компании уже не первый месяц обращаются к своему правительству с настоятельными просьбами разрешить въезд в страну российским туристам, - но пока, увы, на эти просьбы нет ответа». «И все же мы очень надеемся, что после того, как с 1 апреля в Италии отменят режим ЧП, будет объявлена и дата снятия ограничений на въезд российских туристов, которые за два года очень соскучились по своей любимой Италии», - заключила г-жа Божко. /TOURBUS.RU



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