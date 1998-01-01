Новости Зарина Догузова: Туроператоры выполнили обязательства по отмененным из-за пандемии турам на Кипр на 98% Глава Ростуризма провела переговоры с министром туризма Кипра и обсудила, в частности, упрощение правил въезда на остров россиян

Как сообщили нам в пресс-службе ведомства, вчера руководитель Ростуризма Зарина Догузова накануне провела в Москве встречу с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом (на фото). Стороны обсудили перспективы восстановления взаимных туристических потоков, безопасность и комфорт путешествий, а также привлечение инвестиций в российскую туристическую отрасль. Как отметили в Ростуризме, Кипр входит в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у российских туристов по итогам прошлого года. С момента возобновления туризма в июне 2021 года и до конца сезона наши туристы совершили более 430 тысяч поездок на Кипр, и это несмотря на отсутствие чартерных программ. Для сравнения, за весь допандемийный 2019 год россияне совершили 860 тысяч туристических поездок на Кипр. «Благодаря запуску регулярного авиасообщения туроператорам удалось сократить долг по нереализованным турам на Кипр более чем на 98%. На март 2020 года он составлял почти 4 млрд, а сейчас— 60 млн рублей. Считаю, что это отличный результат. Рассчитываю, что с учетом остающейся суммы, долг по Кипру будет закрыт в полном объеме в самые короткие сроки», – рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Министр туризма Кипра Саввас Пердиос в свою очередь рассказал, как изменятся условия въезда для российских туристов в ближайшее время. Так, с 1 марта для вакцинированных «Спутником V» отменяются ПЦР-тесты для въезда. Невакцинированным туристам будет достаточно результатов экспресс-тестирования. Кроме того, кипрская сторона пообещала взять на себя расходы российских туристов по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию, если они заболеют коронавирусом во время путешествия или окажутся контактными с заболевшим. Стороны также обсудили привлечение инвестиций в российскую туристическую отрасль. Министр туризма Кипра выразил готовность оказать любое содействие, в том числе организовать бизнес-миссию кипрских бизнесменов для знакомства с инвестиционными возможностями России. Также стороны договорились в самое ближайшее время создать рабочую группу по туризму, в рамках которой будут оперативно решаться вопросы по обеспечению комфортных и безопасных условий для взаимных путешествий. В рамках встречи Зарина Догузова также попросила Кипр поддержать заявку Москвы на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в Москве в 2030 году. Сегодня г-н Пердиос провел в Москве пресс-конференцию, в ходе которой он, в частности, рассказал о перспективах возобновления российских чартерных программ на кипр и о том, изменятся ли в летнем сезоне цены на прживание в кипрских отелях. Подробности - в нашем утреннем выпуске. /TOURBUS.RU



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