Новости

Санкт-Петербург ожидает резкий рост круизного туризма

Профессионалы туризма возлагают большие надежды на новую правительственную концепцию развития круизного туризма

Как мы сообщали на днях, новую концепцию по развитию круизного туризма в стране до 2024 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно новой концепции планируется увеличить количество морских и речных круизов по России, а также открыть новые направления, сделать их более доступными и привлекательными для разных категорий туристов.

Также в рамках концепции предусмотрено совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в формировании инфраструктуры круизного туризма в стране, занимающихся модернизацией круизных судов.

При этом, по оценкам круизных компаний, спрос на круизные туры в России вырос на 30 % по сравнению с допандемийными значениями. В такие путешествия можно отправиться по программе кешбэк - не новый этап позволяет туристам воспользоваться предложениями посетить Петербург с кешбэком с начала навигации до 1 июня 2022 года, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по туризму города на Неве.

«Развитие круизов служит одним из механизмов реализации богатого туристского потенциала нашей страны. Петербург в данном случае играет особую роль – он является не только одним из наиболее красивых городов на воде в мире, но и служит российским и международным туристским хабом, в том числе центром притяжения и отправной точкой для многих круизных путешествий.

Наиболее популярные маршруты речных круизов, в том числе среди зарубежных гостей, включают Петербург. Есть также очень интересные маршруты по Ладоге и Онеге, по пути «из варяг в греки», в Карелию, соединяющие исторические столицы «Серебряного ожерелья России».

Предложения речных круизов также пользуются растущей популярностью и в нашей совместной с московскими коллегами программе «Два города – миллион впечатлений». Город на Неве обладает давними традициями водных путешествий – от экспедиций в Арктику до прогулок по рекам и каналам и водно-спортивных состязаний.

В настоящее время в продолжение этих традиций Петербург является пилотным регионом по развитию водного туризма, что позволяет нам внести существенный вклад в реализацию принятой правительством России концепции в качестве столицы водного туризма нашей страны.

Петербург совместно с Ростуризмом и отраслевым сообществом готовит комплекс своих предложений по нескольким блокам мероприятий, запланированных для реализации концепции», - отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

В целом в Северной столице представлены все современные возможности круизных путешествий - и речных, и морских. Кроме того, городские водные экскурсии являются одними из наиболее популярных в летний сезон.

Особое внимание стоит уделить возобновлению международных морских круизов после снятия мировых ограничений, вызванных пандемией. Санкт Петербург является главным портовым городом на Балтийском море. Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга и пассажирский порт «Морской фасад» сотрудничают с ведущими круизными операторами для того, чтобы снова включить город на Неве в Балтийские круизные маршруты в рамках 72-часового безвизового режима.

На сегодняшний день международное морское сообщение ограничено, но идет активная работа органов власти и участников сферы круизного туризма над разработкой регламентов для его восстановления, - заключили в пресс-службе.

/TOURBUS.RU