Бесплатное обучение и стажировки: участники программы «Больше, чем путешествие» посетили Алтай

Участники программы прошли обучение на инструкторов-проводников пешего и конного туризма и получили приглашение на стажировки у местных туроператоров

В рамках программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Российским обществом «Знание», состоялась поездка в Республику Алтай. Участники прошли обучение на инструкторов-проводников пешего и конного туризма и получили приглашение на стажировки у местных туроператоров.

С 29 января в течение восьми дней под руководством ведущих преподавателей Горно-Алтайского государственного университета и действующих экскурсоводов с большим стажем работы, ребята проходили обучение на инструкторов-проводников пешего и конного туризма. В конце интенсива студентам вручили сертификаты о прослушанных курсах и пригласили на стажировку к местным туроператорам летом 2022 года.

«Важный момент наших путешествий – возможность предоставить участникам новый опыт, в данном путешествии бонусом стала еще и стажировка у туроператоров. Мы уверены, что полученные навыки молодежь сможет применить в любом регионе России, ведь спрос на качественный туристический продукт только растет», – отметил руководитель программы «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин.

«Наша полезная программа направлена на обучение участников разработке и проведению экскурсий. Во время поездки по Алтаю мы отрабатывали полученные знания, а к концу недели ребята защищали свои проекты экскурсий. Весь материал основывался на местных примерах, но мы дали и общие принципы разработки туристических экскурсий, которые они смогут применить в любом другом регионе России», – отмечает методист автономного учреждения дополнительного образования республики Алтай «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления» Елена Драницына.

В перерывах между учебой у гостей было время на знакомство с культурой алтайцев и их традициями поклонения природе через танец. На интерактивной экскурсии они узнали о технике горлового пения и научились играть на комусе (алтайском музыкальном инструменте). И, конечно, увидели красоту природы Горного Алтая – Чуйский тракт, цветные каньоны реки Кызыл-Чин и гейзерное озеро.

«Прекраснейшая природа, живописные пейзажи, горы, великолепные леса…Подъем на гору произвел невероятное впечатление. Я хотел бы продолжить путешествия по России, и, конечно же, вернуться на Алтай. Обязательно участвуйте в проектах платформы и ничего не бойтесь», – поделился участник проекта «Другое дело» из Нижнего Новгорода Михаил Соколов.

«Каждый день здесь наполнен своей атмосферой, сложно описать свои эмоции, потому что ты не успеваешь за ними. Другим участникам я бы хотела пожелать идти к своей цели и знать, что все что мы захотим, это обязательно сбудется», – отметила участница проекта «Другое дело» из Пензы Елизавета Арапова.

«Мне очень понравилось восхождение на смотровую площадку, было весело и меня поразили местные красоты. Я вдохновился на грядущие планы. Я желаю всем остальным участникам быть дружелюбными, любить свое дело и мечтать, у вас все получится», – отметил участник проекта «Другое дело» из Липецка Андрей Артамонов.

#Большечемпутешествие