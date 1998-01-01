"Азимут" в начале марта возобновит полеты из Ростова в Израиль

"Азимут" приостановил рейсы в Тель-Авив почти два года назад

Авиакомпания "Азимут" с 8 марта возобновит выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Тель-Авив.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам на лайнере Sukhoi Superjet 100. Вылет из Ростова-на-Дону в 09:10, посадка в Тель-Авиве в 11:10, вылет в обратном направлении в 12:10, прибытие в Ростов-на-Дону в 16:10. Авиакомпания предлагает три тарифа для приобретения билетов: «легкий», «гибкий» и «нормальный». Первый, предусматривающий только ручную кладь, на полет 8 марта обойдется в 4200 руб., второй (уже с провозом багажа) – в 15 600 руб., а третий (возвратный) – в 42 600 руб. В последующие даты улететь в Израиль возможно минимум за 11 300 руб.

Как сообщалось ранее, "Азимут" приостановил рейсы в Тель-Авив 19 марта 2020 года в связи с введением правительством Израиля карантина. В ноябре 2021 года авиакомпания сообщала о планах по возобновлению полетов с 26 декабря. Однако полеты не были возобновлены.

Напомним, что Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.

Российские туристы, привитые «Спутником», также должны перед вылетом сдать ПЦР-тест и серологический тест (последний — только в медицинской лаборатории «Инвитро»), а по прилету — сдать еще один ПЦР-тест.

Отметим также, что "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.

По информации «Интерфакса»», на конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".

/TOURBUS.RU