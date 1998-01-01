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08 февраля
Венгрия решила пока что не ограничивать срок действия сертификатов о прививке «Спутником»
После первого мая срок действия таких сертификатов составит 9 месяцев
Правительство Венгрии пересмотрело свои планы по ограничению с 15 февраля срока действия сертификатов о вакцинации с года до 6 месяцев. Решением властей срок действия годовых сертификатов о вакцинации от COVID-19 для людей, получивших две дозы вакцины, продлен до 1 мая 2022 года.
После 1 мая действие прививочных сертификатов в Венгрии будет приведено в соответствие с общей политикой ЕС и составит 9 месяцев (270 дней), - сообщает сегодня АТОР.
Таким образом, россияне могут въезжать в Венгрию со своими годовыми прививочными сертификатами до мая. После 1 мая тем, кто привился более 9 месяцев назад, для въезда в Венгрию потребуется бустерная прививка. Венгрия признает все российские вакцины, так что будет достаточно и ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».
Впрочем, если ревакцинации не случится, отправиться в Венгрию на майские праздники можно будет и с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного в течение 72 часов до въезда.
На брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш пояснил, что решение правительства не ужесточать правила поездок из-за появления штамма омикрон связано с общей позицией Брюсселя и других стран, входящих в ЕС.
К тому же, как подчеркнул представитель венгерского правительства, пятая волна пандемии достигла пика в Венгрии, и ожидается, что количество новых случаев COVID-19 будет снижаться. По прогнозам вирусологов, это произойдет гораздо быстрее, чем в предыдущие волны.
Согласно последним данным, в Венгрии за последние три дня было зарегистрировано более 33 тыс. новых случаев ковида. В стране вакцинировано около 6,4 млн человек, из которых более 3,7 млн прошли ревакцинацию.
По сообщению правительственного портала по борьбе с коронавирусом, ношение масок по-прежнему обязательно при посещении медицинских учреждений, магазинов, торговых центров, почтовых отделений, театров, кинотеатров, музеев и спортивных мероприятий, а также при проезде в общественном транспорте.
По данным источников АТОР, с учетом дружеских политических и торгово-экономических связей с Венгрией, весной ожидается отмена ограничений на авиасообщение с этой европейской страной. Сегодня авиаперевозка квотируема: на взаимной основе в Будапешт из Москвы разрешено семь рейсов в неделю, из Петербурга и аэропорта «Жуковский» – 4 рейса в неделю, из Екатеринбурга и Казани - 3 рейса в неделю, из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары – по одному рейсу еженедельно.
По оценкам экспертов, при снятии ограничений на прямые рейсы в Венгрию тарифы снизятся на 15-20%.
В cвою очередь Валерий Симагин, директор туроператорской компании «1000 дорог Travel International» отмечал, что «сейчас и в столице и в регионах широко востребованы сити-туры в Будапешт на 5-7 ночей с 2-3 экскурсиями и лечебные туры на курорты Хевиз, Шарвар и Хайдусобосло продолжительностью 10 - 20 дней».
/TOURBUS.RU
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