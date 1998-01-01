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Власти Индонезии возвращают антикоронавирусные ограничения

Новые ограничения введены спустя лишь несколько дней после открытия для наших туристов въезда на Бали

Власти Индонезии в понедельник объявили об ужесточении ограничений в рамках борьбы со вспышкой COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", передает в межарабский телеканал "аль-Джазира", который цитирует «Интерфакс».

Ограничения будут действовать в городах Джакарта, Бандунг, Джокьякарта и на острове Бали, отмечает телеканал. Ограничения затронут организацию мероприятий в закрытых помещениях, в супермаркетах и торговых центрах одновременно смогут находиться 60% посетителей, а в храмах — 50% от общей вместимости помещений.

По состоянию на воскресенье в Индонезии зафиксировали 36 тыс. новых заболеваний, уровень загруженности больничных коек в Джакарте вырос с 45% до 63%. Пик заболеваемости омикроном может быть достигнут в конце февраля. Полиция ввела в центре столицы комендантский час до 4 утра. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Индонезии с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 4,5 млн заражений коронавирусом, более 144,6 тыс. инфицированных скончались, а свыше 4,1 млн пациентов переболели и выздоровели.

Индонезия разрешила въезд иностранных посетителей на Бали в октябре 2021 года из 19 стран, но до прошлой недели в ограниченном объеме. На данный момент прямое авиасообщение между Россией и Бали до сих пор не возобновлено.

Пассажиры из РФ могут попасть на остров только стыковочными рейсами через третьи страны. Так, в авиакомпании Singapore Airlines сообщили, что возобновят рейсы из Сингапура на Бали с 16 февраля.

Для въезда необходимо предъявить сертификат вакцинации, в том числе «Спутником V», и результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия. Уже в Индонезии туристы сдают еще один ПЦР-тест, по прилету, и отправляются проходить карантин в заранее забронированном отеле. Находиться на карантине полностью вакцинированным придется всего пять дней. А тем, у кого одна доза вакцины – 7 дней.

При этом пока что въезд россиян в страну возможен лишь по бизнес-визе, хотя с 4 февраля россиянам разрешили официально приезжать «по бизнес-визе с целью туризма». Для оформления бизнес-визы требуется спонсорское письмо, которое до настоящего времени могли оформить только специальные компании, работающие в Индонезии.

/TOURBUS.RU