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07 февраля
В этом году туристы готовы потратить на поездки на 40% больше, чем в прошлом

Аналитики группы Accor провели исследование изменений туристических предпочтений в пяти странах, включая Россию


 

Путешественники намерены потратить на поездки в 2022 году в среднем на 39 % больше, чем в 2019-м, и совершить в среднем четыре поездки в этом году, показало исследование, опубликованное аналитиками гостичной группы Accor, на которое ссылается портал BBT.

 

В ходе исследования около шести человек из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши и России рассказали о своих предпочтениях в области путешествий. Несмотря на препятствия, связанные с распространением штаммов «дельта» и «омикрон», более 80 % опрошенных планируют путешествия в 2022 году.

Италия стала направлением номер один для европейцев. Также 55 % опрошенных намерены путешествовать внутри Европы, а из тех, кто готов отправиться за пределы континента, 13 % планируют поездки в Северную Америку и 11 % — в Юго-Восточную Азию.

Аналитики предупреждают, что в этом году приоритеты в поездках у путешественников изменятся. Гибкость бронирования и высокие санитарные требования возглавили список того, что европейцы рассматривают как «обязательное условие» своих поездок.

Технологии также будут играть важную роль в обеспечении безопасности: 23 % европейских путешественников ожидают больше вариантов бесконтактной оплаты, а 17 % хотят роста использования технологий в отелях — от возможности заказать услуги по мессенджеру до персонализации телевидения в номерах.

Влияние путешествий на экологию и климат планеты теперь — важный фактор для 87 % респондентов. Это сказывается на выборе направления, способа добраться до точки назначения, места проживания и того, чем заняться в поездке.

Эмоциональная составляющая путешествий играет сегодня более важную роль, чем когда-либо прежде. Для 66 % одним из главных приоритетов во время отпуска стало укрепление ментального здоровья и снятие стресса.

«Несмотря на то что каждому пятому пришлось отменить или отложить поездку из-за штамма „омикрон“, люди по-прежнему настроены на путешествия. В прошлом году поездки были спонтанными. Теперь, во времена „пост-омикрона“, люди планируют и бронируют путешествия уже на ближайшие три года, — прокомментировала результаты отчета Карел Ламуш, коммерческий директор Accor в Северной Европе. — За последние два года приоритеты изменились. Фактически, две трети людей хотят путешествовать, чтобы укрепить свое ментальное здоровье. Путешествия возвращаются, впечатления возвращаются, и Европа начинает 2022 год с оптимизмом».

/TOURBUS.RU


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