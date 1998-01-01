За прошлый год Дубай посетили более 440 тысяч россиян

Прирост российского турпотока в прошлом году составил, по сравнению с 2020 годом, более 50%

Более 440 тыс. российских туристов посетили эмират Дубай в 2021 году, прирост турпотока из нашей страны по сравнению с 2020 годом составил более 50%, сообщает департамент экономики и туризма Дубая.

«Дубай в 2021 году принял 7,8 млн иностранных туристов, которые провели в эмирате более одной ночи, это на 32% больше, чем годом ранее. В четвертом квартале года число иностранных туристов превысило 3,4 млн, что составляет 74% от уровня допандемийного 2019 года», — говорится в отчете ведомства.

По его данным, на первом месте среди зарубежных гостей – туристы из Индии, откуда приехало 910 тыс. человек. Это на 5,3% больше, чем годом ранее. На втором месте –

туристы из Саудовской Аравии (491 тыс., плюс 22,8%).

«На третьем месте – Россия, из которой прибыли по 444 тыс. гостей, это на 50,3% больше, чем за 2020 год. Четвертое место среди лидирующих рынков заняла Великобритания (420 тыс. гостей, плюс 7%). Также в первой пятерке по числу визитов – США (311 тыс.)

Более четверти гостей Дубая составили туристы из Северной Африки и Ближнего Востока, 22% пришлись на страны Западной Европы. Южная Азия обеспечила 18% турпотока, а Россия, страны СНГ и Восточной Европы – 15%», - отметили в департаменте.

Средняя загрузка отелей эмирата составила при этом 67%, тогда как в 2020 году она была 54%. В четвертом квартале загрузка объектов размещения выросла до 80,7%. Всего в эмирате на начало 2022 года работают 755 отелей, предлагающих туристам почти 138 тыс. номеров. В конце 2020 года отелей было 711.

Выставку Expo 2020, которая проходит сейчас в Дубае, с 1 октября посетили около 11 млн человек.

Напомним, что по решению Оперштаба правительства Россия с 9 ноября отменила ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в ОАЭ.

Вакцинированные путешественники из стран, не включенных в "зеленый список", в том числе из России, должны сдавать ПЦР-тесты — не ранее, чем за 48 часов до вылета..

Также необходимо заранее загрузить приложение перед прилетом в Дубай COVID19 – DXB Smart App и внести данные по планируемой поездке.По прибытии в Дубай пассажиры проходят повторное бесплатное тестирование и должны самоизолироваться до получения отрицательного результата. Детям в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

В 2019 году, до пандемии коронавируса, российский турпоток в Дубая составил почти 730 тыс. человек, а общее число иностранных туристов – 16,7 млн. В 2020 году число туристов из России упало почти на 60%, до 296 тыс.

/TOURBUS.RU