Новости Против министра туризма Ставрополья возбуждено уголовное дело Подозреваемый в многомилионных хищениях Кирилл Реут заключен под стражу

Уголовное дело о превышении должностных полномочий при исполнении госконтракта возбуждено в отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры региона. Напомним, что руководителем туротрасли края 35-летний Кирилл Реут стал лишь в июне прошлого года. "Прокуратура Ставропольского края и УФСБ по региону проводят проверки по исполнению многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 года по 2021 год. В отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в рамках проверки было установлено, что в 2020 году министерство заключило контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2019 году, "что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн рублей". Кроме того, документация по этому контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию. "В результате указанных действий бюджету Ставропольского края причинен ущерб в размере около 35 млн рублей", — отмечает прокуратура. Старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная уточнила в интервью"Интерфаксу", что одним из поводов для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ по краю. "Проверки надзорного ведомства и УФСБ по краю в указанной сфере продолжаются", — сказала г-жа Пушкарная. Ранее региональные СМИ сообщали, что министр был арестован 6 февраля по факту превышения должностных полномочий при исполнении контракта на проведение фестиваля фейерверков. По сведениям издания «Блокнот Ставрополя», в материалах уголовного дела речь идет о контракте на организацию и проведение фестиваля фейерверков «PyroFivePeaks» в 2021 году. Мероприятие так и не состоялось, однако часть средств была-таки выплачена подрядчику — ООО «Синестетика», единственному участнику аукциона. «В тендере на организацию и проведение «PyroFivePeaks» принимала участие только одна фирма — ООО «Синестетика», которая специализируется на деятельности в области дизайна. Цена контракта составила 62,9 миллиона рублей. Примечательно, что в документах на тендер мелькает фамилия и предыдущего министра туризма Трухачева. Прокуратура и УФСБ по Ставропольскому краю заявляли, что будут проверять многомиллионные контракты, заключенные ведомством в период с 2019 по 2021 год. Не исключено, что скоро в деле «фестиваля фейерверков» может появиться еще один фигурант», - пишет издание. Напомним, что предшественник на посту министра Александр Трухачев был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета. P.S. Бывший министр туризма Ставрополья Александр Трухачев также задержан. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. /TOURBUS.RU

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