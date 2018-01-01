Туроператоры: К лету Турция подорожает на 50%

Туроператоры прогнозируют рост цен на турецкие отели к началу летнего сезона, он составит 25-50% по сравнению с текущей стоимостью отдыха на турецких курортах, следует из данных Ассоциации туроператоров России, которые сегодня цитирует «Интерфакс».

«Турция в этом году – главный двигатель кампании раннего бронирования туров на лето. Ее доля в общем объеме забронированных туров на лето равна или больше 70%, а объемы продаж приближаются к уровню допандемийного 2019 года. В день туроператоры получают тысячи заявок», — сообщает ассоциация.

По ее данным, средняя глубина продаж туров в Турцию в начале февраля у крупных компаний составляет 150-190 дней, наибольшее количество бронирований туров приходится на май, июнь, первую половину июля. Тем не менее, бронирования есть по всему сезону до ноября включительно.

«Такая высокая популярность Турции именно сейчас объясняется не только тем, что это самое востребованное направление массового летнего отдыха, но и заметно сниженными в рамках раннего бронирования ценами — скидки составляют до 60%. Важно и то, что туроператоры сейчас предлагают туры с предоплатой от 10 до 25% и возможностью внести остальную сумму за 10-14 дней до вылета», — сообщает АТОР.

По данным туроператоров, цены на отдых в турецких отелях в рублях выросли на 10-25% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь, из-за падения курса рубля к евро. «Сейчас туроператоры предлагают скидки по акциям раннего бронирования, что нивелирует рост цен, но после окончания этих акций в конце марта цены вновь начнут расти, и к лету поднимутся на 25-50% в зависимости от курорта и отеля по сравнению с теми, что предлагаются сейчас», — отмечают в ассоциации.

«С учетом активных продаж по акциям раннего бронирования вряд ли можно ждать горящих туров на направлении в конце весны-начале лета. В 2022 году в Турцию, в отличие от 2020 и 2021 года, поедут массово и немцы, и британцы, которые уже активно бронируют отели на лето. Кроме того, все востребованные отели к тому моменту будут уже распроданы», — подчеркивают в АТОР.

По информации туроператоров, по акциям раннего бронирования средняя стоимость тура в Турцию на 10 ночей в июне в отеле 3* начинается от 60 тыс. на двоих, в 4* — от 63 тыс., в 5* — от 88 тыс. Сюда входит перелет, трансфер, страховка и питание «все включено».

Отмечается, что в Coral Travel объемы ранних продаж Турции уже на 38,5% выше, чем до пандемии.

В TUI Россия отчитались о существенном (более 100%) приросте объемов в сравнимые периоды (с 1 ноября и по конец января – в 2019/20 гг. и в 2021/22 гг.. соответственно).

У PEGAS Touristik и TEZ Tour количество туристов, уже забронировавших отдых в Турции по раннему бронированию, выросло почти в 10 раз по сравнению c зимой 2020/21 гг. Но по сравнению с зимой 2019-20 гг. объемы у большинства компаний сейчас еще ниже на 10-25%.

«По сравнению с прошлым годом рост объемов продаж туров в Турцию по акции раннего бронирования очень значителен. Исходя из существующей динамики, мы рассчитываем в этом году приблизиться к показателям объемов раннего бронирования 2019-2020 годов», – говорят в ANEX Tour.

/TOURBUS.RU