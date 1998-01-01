Новости Израиль начал принимать россиян с серологическим тестом из «Инвитро» Новое правило начало действовать со вчерашнего дня

Российские туристы, привитые «Спутником», могут въехать в Израиль с серологическим тестом, сделанным в медицинской лаборатории «Инвитро», сообщает Минздрав страны, на который сегодня ссылается «Интерфакс». «Иностранные граждане, привитые вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в качестве бустера) будут считаться вакцинированным для въезда в Израиль при условии проведения серологического теста на антитела. Новое правилоС 6 февраля разрешается сдать тест в российской медицинской сети лабораторий «Инвитро» перед поездкой и не проходить его по прибытии в Израиль», — говорится в сообщении на сайте министерства. Как отметили в Минздраве Израиля, документ должен содержать положительный результат тестирования и иметь QR-код. Его необходимо загрузить в декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов до вылета. Кроме того, всем туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета. Напомним, что Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается. Министр туризма Израиля Константин Развозов ранее заявил в этой связи: «Мы с нетерпением ждем в Израиле туристов из России, и я рад, что в результате наших совместных усилий, новые правила въезда в Израиль для российских туристов стали комфортнее. Облегчение процедуры въезда – это первый и важный шаг к возобновлению регулярного авиасообщения между Израилем и Россией. Надеюсь, в связи с этим, что и израильтяне смогут в скором времени беспрепятственно приезжать в Россию». Как уточнили сегодня в АТОР, россиянам, планирующим вылет в Израиль, в «Инвитро» надо сдавать тест на антитела (количественные) к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (артикул 1663). По итогам тестирования выдается специальный бланк результата для выезжающих в Израиль. Как указано на сайте компании, стоимость теста в Москве при личном визите в медицинский офис составит 1710 руб. (с учетом взятия биоматериала). Срок исполнения – одни рабочий день, при этом указанный срок не включает день взятия анализа. Можно заказать выезд лаборанта на дом: в пределах МКАД стоимость этой услуги составит 1090 руб. На сайте «Инвитро» сообщается, что лабораторная сеть присутствует в таких крупных городах России как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Сочи, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Красноярск, Самара, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Стоимость серологического теста Invitro в регионах примерно сопоставима или даже ниже, чем в Москве: в Петербурге это 1700 р., в Новосибирске – 1640 р., в Сочи – 1655 р., в Волгограде – 1622 р., в Казани – 1220 р. При этом срок выполнения теста может составлять до двух рабочих дней, а некоторых городах и до трех рабочих дней, - отметили в АТОР. Заметим также, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов. Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив добавятся рейсы по четвергам. И наконец, сегодня стало известно, что авиакомпания "Азимут" с 8 марта возобновит выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Тель-Авив, приостановленное в конце марта 2020 года. /TOURBUS.RU





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка