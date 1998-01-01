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07 февраля
Израиль начал принимать россиян с серологическим тестом из «Инвитро»
Новое правило начало действовать со вчерашнего дня
Российские туристы, привитые «Спутником», могут въехать в Израиль с серологическим тестом, сделанным в медицинской лаборатории «Инвитро», сообщает Минздрав страны, на который сегодня ссылается «Интерфакс».
«Иностранные граждане, привитые вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в качестве бустера) будут считаться вакцинированным для въезда в Израиль при условии проведения серологического теста на антитела.
Новое правилоС 6 февраля разрешается сдать тест в российской медицинской сети лабораторий «Инвитро» перед поездкой и не проходить его по прибытии в Израиль», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Как отметили в Минздраве Израиля, документ должен содержать положительный результат тестирования и иметь QR-код. Его необходимо загрузить в декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов до вылета. Кроме того, всем туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета.
Напомним, что Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.
Министр туризма Израиля Константин Развозов ранее заявил в этой связи: «Мы с нетерпением ждем в Израиле туристов из России, и я рад, что в результате наших совместных усилий, новые правила въезда в Израиль для российских туристов стали комфортнее.
Облегчение процедуры въезда – это первый и важный шаг к возобновлению регулярного авиасообщения между Израилем и Россией. Надеюсь, в связи с этим, что и израильтяне смогут в скором времени беспрепятственно приезжать в Россию».
Как уточнили сегодня в АТОР, россиянам, планирующим вылет в Израиль, в «Инвитро» надо сдавать тест на антитела (количественные) к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (артикул 1663). По итогам тестирования выдается специальный бланк результата для выезжающих в Израиль.
Как указано на сайте компании, стоимость теста в Москве при личном визите в медицинский офис составит 1710 руб. (с учетом взятия биоматериала). Срок исполнения – одни рабочий день, при этом указанный срок не включает день взятия анализа. Можно заказать выезд лаборанта на дом: в пределах МКАД стоимость этой услуги составит 1090 руб.
На сайте «Инвитро» сообщается, что лабораторная сеть присутствует в таких крупных городах России как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Сочи, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск, Красноярск, Самара, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.
Стоимость серологического теста Invitro в регионах примерно сопоставима или даже ниже, чем в Москве: в Петербурге это 1700 р., в Новосибирске – 1640 р., в Сочи – 1655 р., в Волгограде – 1622 р., в Казани – 1220 р. При этом срок выполнения теста может составлять до двух рабочих дней, а некоторых городах и до трех рабочих дней, - отметили в АТОР.
Заметим также, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов.
Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив добавятся рейсы по четвергам.
И наконец, сегодня стало известно, что авиакомпания "Азимут" с 8 марта возобновит выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Тель-Авив, приостановленное в конце марта 2020 года.
/TOURBUS.RU
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