Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития круизного туризма в России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, сообщила пресс-служба правительства в воскресенье.

"Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан — эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года", — говорится в сообщении.

В ее рамках предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании. "Также в планах — расширять маршрутную сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создавать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий, развивать круизные направления, которые будут интересны не только взрослым, но и детям", — отмечается в документе. По данным пресс-службы, "ещё одна важная задача, обозначенная в Концепции, — это подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний". В правительстве добавили, что концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в правительство до 1 июля 2022 года.



Напомним, что как мы сообщали ранее, осенью прошлого года концепция обсуждалась экспертами туррынка на площадке РСТ. Как сообщил тогда председатель комитета РСТ по правовым вопросам, глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, «концепция – это лишь декларация о намерениях, ее еще предстоит наполнить конкретными мерами и действиями».

Директор по судоходству на внутренних водных путях «Российской палаты судоходства» Анна Исаева отметила, что пока что в проекте концепции было «очень много путаницы». «Речь идет одновременно и о внутреннем водном транспорте, и о круизах, и о грузоперевозках. А все это оттого, что в законе вообще нет понятия “круиз”», – заметила эксперт.

Гендиректор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский обратил внимание на то, что в концепции заявлено создание перспективных круизных маршрутов по стране, при этом инфраструктуры для этого пока нет, зато есть элементарные проблемы, например, с причалами. «Но мы однозначно поддерживаем идею модернизации судов. Новые создаются медленно, а модернизированные вполне отвечают запросам. В этом сезоне именно обновленные лайнеры 80-х годов стали драйверами роста спроса», – уточнил он.

Заместитель гендиректора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии «Рэдиссон Ройал» Ольга Ткачева в свою очередь отметила,, что концепция практически не охватывает такой вид отдыха, как внутригородские водные экскурсии, хотя они по объему превышают традиционные круизы.

/TOURBUS.RU