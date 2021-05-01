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07 февраля
Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития круизного туризма в России
Среди предлагаемых в Концепции мер — господержка развития инфраструктуры круизного туризма и подготовка кадров для круизной индустрии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, сообщила пресс-служба правительства в воскресенье.
"Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан — эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года", — говорится в сообщении.
В ее рамках предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании.
"Также в планах — расширять маршрутную сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создавать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий, развивать круизные направления, которые будут интересны не только взрослым, но и детям", — отмечается в документе.
По данным пресс-службы, "ещё одна важная задача, обозначенная в Концепции, — это подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний".
В правительстве добавили, что концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в правительство до 1 июля 2022 года.
Директор по судоходству на внутренних водных путях «Российской палаты судоходства» Анна Исаева отметила, что пока что в проекте концепции было «очень много путаницы». «Речь идет одновременно и о внутреннем водном транспорте, и о круизах, и о грузоперевозках. А все это оттого, что в законе вообще нет понятия “круиз”», – заметила эксперт.
Гендиректор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский обратил внимание на то, что в концепции заявлено создание перспективных круизных маршрутов по стране, при этом инфраструктуры для этого пока нет, зато есть элементарные проблемы, например, с причалами. «Но мы однозначно поддерживаем идею модернизации судов. Новые создаются медленно, а модернизированные вполне отвечают запросам. В этом сезоне именно обновленные лайнеры 80-х годов стали драйверами роста спроса», – уточнил он.
Заместитель гендиректора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии «Рэдиссон Ройал» Ольга Ткачева в свою очередь отметила,, что концепция практически не охватывает такой вид отдыха, как внутригородские водные экскурсии, хотя они по объему превышают традиционные круизы.
/TOURBUS.RU
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