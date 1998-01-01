Катар и Бахрейн внесли изменения в порядок въезда российских туристов

Если в Катаре условия въезда россиян ужесточились, то в соседнем Бахрейне - смягчились

Власти Катара приняли решение о сокращении срока действия российских сертификатов о вакцинации от коронавируса (страна признает «Спутник V») с года до 6 месяцев. Если турист привит вакцинами, одобренными ВОЗ, то одобренный срок его сертификата вакцинации - 9 месяцев. Об этом сообщили в национальном офисе по туризму страны, который цитирует сегодня АТОР.

Таким образом, туристам которые получили российский сертификат более полугода назад, придется проходить 7-дневный карантин, как того требуют условия въезда для туристов без вакцины. При Бустер "Спутником лайт" засчитываться не будет.

Остальные условия въезда корректировкам не подвергаются. За 72 часа до поездки необходимо получить отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, нужен еще тест на антитела с положительным результатом, сделанный не ранее, чем за 30 дней до поездки в Катар и спустя не менее, чем 14 дней со дня вакцинации второй дозой. Также минимум за 24 часа до въезда необходимо пройти регистрацию на сайте ehteraz.gov.qa.

В соседнем Бахрейне начиная с сегодняшнего дня прибывающим пассажирам не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест перед посадкой в самолет. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Все лица, прибывающие в Королевство Бахрейн в возрасте от 6 лет, обязаны сделать ПЦР-тест только по прибытии. Пассажиры должны установить приложение BeAware Bahrain, через которое можно оплатить тест. Также тест можно оплатить в аэропорту.

Как сообщается это правило распространяется не только на рейсы национального перевозчика Gulf Air - ПЦР- тест перед вылетом в страну не нужен абсолютно для всех пассажиров, в том числе и тех, кто приезжает в страну стыковочными рейсами.

Таким образом, для россиян упрощается и транзит через Бахрейн. У российских туристов пользуются спросом, в частности, рейсы на Мальдивы со стыковкой в Бахрейне.

Бахрейн при этом открыт для посещения российскими туристами, привитыми вакциной «Спутник V».

/TOURBUS.RU