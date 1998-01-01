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Hotels.com уходит из России

Эксперты связывают прекращение работы в нашей страну международного гостиничного агрегатора с крупным штрафом, выставленным ранее аналогичному сервису Booking.com

Международный сервис бронирования отелей Hotels.com 31 марта прекратит работу в России, бронирования от российских пользователей после этой даты не принимаются, следует из сообщения компании, которое сегодня цитирует «Интерфакс».

«Сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России. Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях», — говорится в сообщении сервиса, которое он разослал своим пользователям.

В сообщении также подчеркивается, что те, кто сделал бронирование объектов размещения до этой даты, смогут завершить свое проживание. Любые изменения в заказы в личном кабинете на сайте или приложении можно вносить также до 31 марта.

Кроме того, с 1 апреля нельзя будет использовать накопленные «бонусные сутки.» Как поясняется на сайте Hotels.com, сервис начисляет одни бонусные сутки за каждые 10 суток, забронированных пользователями.

Компания Hotels.com, входит в американский туристический холдинг Expedia Group. Ресурс был основан в 1991 году. В его структуру входят 85 сайтов на 34 языках, в базе сервиса - 325 тысяч отелей для бронирования в 19 тыс. населенных пунктов по всему миру.

В холдинг Expedia также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и других услуг в сфере туризма RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago и другие.

Ресурс не объяснил причину своего ухода из России, но по мнению делового портала «Компания, «агрегатор решил уйти с российского рынка после крупного штрафа Booking.com».

Напомним, что в августе 2021 года ФАС оштрафовал сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирование на рынке и навязывание отелям условий о паритете цен. В сентябре Booking.com пытался оспорить штраф. Тогда же ФАС пригрозила сервису судом, если тот не выполнит требование.

В конце ноября Booking.com разрешил отелям не согласовывать с ним цены на своих сайтах.

В январе 2022 года суд отклонил жалобу Booking.com на назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд руб. Компания заявила, что разочарована этим решением но вынуждена будет оплатить штраф.

/TOURBUS.RU