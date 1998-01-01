Республика Хакасия выступает регионом-партнером Международной туристической выставки «Интурмаркет»

Выставочный стенд Хакасии обещает стать одним из самых ярких и необычных на «Интурмаркете-2022»

Республика Хакасия второй год подряд выступает в статусе региона-партнера Международной туристической выставки «Интурмаркет», которая в 2022 году пройдет с 12 по 14 марта в «Экспоцентре».

Выставочный стенд Хакасии обещает стать одним из самых ярких и необычных на «Интурмаркете-2022». Региональный туристско-информационный центр, ведущие туроператоры и представители туристской сферы представят возможности отдыха в Хакасии, презентуют новые программы и маршруты, активные и детские туры, объекты показа и многое другое.

Хакасия расположена в сердце Сибири, это край широких степей и голубых озер, непроходимой тайги, высоких гор и бурных рек. Республика Хакасия – небольшой регион, но по своей уникальности он стоит наравне с признанными туристскими центрами.

Туризм в республике основывается на уникальном сочетании богатого культурно-исторического наследия, этнографии, живописных природных достопримечательностей и развитой транспортной инфраструктуре, позволяющей посетить большинство мест на личном или общественном транспорте.

Для формирования позитивного имиджа и привлечения туристов в прошлом году был принят новый туристский бренд региона – «Хакасия. Земля пяти стихий». Смысл бренда заключается в том, чтобы показать все разнообразие вариантов отдыха в Хакасии, не утратив при этом ее идентичность. Именно историко-культурная составляющая является той самой «пятой стихией», которая объединяет вокруг себя остальные четыре: землю, воду, огонь и воздух.

Хакасия – это место, меняющее людей! Гостеприимство жителей и сила пяти стихий поможет сделать отдых незабываемым!

Кроме того, 2022 год объявлен в Хакасии годом археологии. У туристов, которые посетят республику в этом году, имеется уникальная возможность поприсутствовать на месте проведения археологических раскопок – об этом также можно узнать на стенде региона.

Приглашаем всех желающих посетить стенд республики и открыть для себя Хакасию!

Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию по ссылке, а затем получить электронный бейдж. Его нужно распечатать – это даст право попасть на выставку без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации, что значительно сэкономит время.

Ждем вас на «Интурмаркете» 12-14 марта в «Экспоцентре»!